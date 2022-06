50 år med oljevern markeres i Stavanger

I år er norsk oljevern 50 år, og det skal Kystverket markere. Blant annet skal de reise langs kysten med museumsbåten Gamle Oksøy, og et av stoppestedene er Stavanger.

Mandag 13. juni, mellom klokken 10 og klokken 14 kommer Gamle Oksøy til å ligge ved Skagenkaien. Om bord er det en utstilling om norsk oljevern, og det kommer til å bli vist fram forskjellige typer oljevernutstyr.

I tillegg blir det quiz med mulighet for å vinne premier, og salg av kaker og kaffe.

– Det er 50 år siden Norge fikk et organisert oljevern, og i den forbindelse ønsker vi i Kystverket å ta en tur langs kysten og besøke stedene som har hatt en hendelse hvor oljevernet har vært i bruk. Stavanger er et sted vi ønsker å besøke fordi byen har en lang tradisjon innenfor oljehistorien, og på grunn av Bravo-ulykken i 1977, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Hans Petter Mortensholm, til RA.

Over 100 elever

Kystverket har invitert alle skolene i kommunen, og har foreløpig fått tilbakemelding på at i overkant av 100 skoleelever tar turen.

– Vi synes det er veldig flott at så mange skoleelever kommer, med tanke på at det er barn og ungdom som er den største årsaken for vi tar turen. Vi vil at de skal få vite mer om hvorfor det er viktig å ta vare på miljøet vårt når vi har utslipp på sjøen, og hvordan vi kan begrense utslipp når det skjer, sier Mortensholm.

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) kommer også til å være til stede, og har blant annet med seg drone og enkelt dispergeringsutstyr som skoleelevene og andre besøkende kan få prøve.

Beredskapsdirektøren forklarer at de som tar turen på mandag, vil kunne komme om bord i båten, se på ulikt oljevernutstyr som brukes i en aksjon, ulike oljetyper, og man vil kunne se en del av ressursene som er i bruk i en oljevernaksjon. Blant annet vil brannvesenet være der.

– Markeringen er åpen for alle. Alle som vil komme ned på kaien og besøke oss er hjertelig velkommen. Men, det vi kanskje synes er mest artig er når barn og unge vil komme – vi tror det er de som er framtiden vår, og de som skal ta vare på miljøet.