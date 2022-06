Fylkesleder i Rogaland Venstre Kjartan Alexander Lunde (t.v.), direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved UiS Anne Selnes, nestleder i Venstre Abid Raja, prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS Rune Dahl Fitjar, og gruppeleder i Stavanger Venstre Mette Vabø, er skuffet over at regjeringen ikke ønsker å etablere et nytt medisinstudie i Stavanger. (Kathinka Skott Hansen)