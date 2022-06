Statens vegvesen: – Vil ha bedre samspill i trafikken

En undersøkelse som nylig ble gjennomført av Statens vegvesen, viser at 6 av 10 ofte, eller av og til, opplever utrygge situasjoner i samspill med andre trafikantgrupper. Statens vegvesen ruller derfor i disse dager ut en ny kampanje med fokus på samspill i trafikken.

– Med denne kampanjen ønsker vi at hver og en av oss får et mer bevisst forhold til hvem vi egentlig er i trafikken. Vi har ulike roller i trafikken i løpet av en uke, eksempelvis som bilist, syklist og fotgjenger. Vi vil at folk skal reflektere litt over de ulike rollene de har, og hvordan de selv oppfører seg i trafikken, sier Elin Fykerud Johannessen prosjektleder for samspillskampanjen i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Hun påpeker at alle har et ansvar for å få til et godt samspill i trafikken.

– Det handler rett og slett om god trafikkultur, uavhengig av om du kjører bil, sykler eller går. Ofte skal det ikke mer til enn å vise litt ekstra hensyn, være oppmerksom og å gjøre seg synlig og forstått forklarer Johannessen.

Alle har lik rett til veien

Statens vegvesen oppfordrer alle til å dele veien og arealet, spesielt i bykjernene. Det er slik at alle har lik rett på veien, men om du ferdes på fortau med sykkel eller elsparkesykkel, vis hensyn. Du er faktisk der på fotgjengernes premisser.

Johannessen kommer videre med følgende råd til trafikantene:

– Vær sikker på at de andre i trafikken har sett deg. Gjør deg synlig og søk blikkontakt. Unngå å havne i blindsonen til bilister og større kjøretøy, og sitter du bak rattet selv – sjekk blindsonen, sier Johannessen.

Nullvekstmålet skaper utfordringer

I ni store byområder skal all økning av reiser tas gjennom kollektivtransport, gange eller sykkel. Nullvekstmål i personbiltrafikken medfører at trafikkbildet i byene er mer komplekst samtidig som risikoen for ulykker øker. Det er en utfordring at nullvekstmålet ikke skal gå på bekostning av nullvisjonen, med null hardt skadde og drepte i trafikken, understreker Statens vegvesen.

De ni store byområdene er:

– Oslo/Akershus

– Bergensområdet

– Nord Jæren

– Trondheimsområdet

– Buskerudsregionen

– Kristiansand-regionen

– Nedre Glomma

– Grenland

– Tromsø

Fakta fra undersøkelsen:

– 61 % har ofte eller av og til opplevd utrygge situasjoner i samspill med andre trafikantgrupper.

– 34 % har opplevd utrygge situasjoner grunnet nære passeringer

– Kun 21 % mener de selv er svært god på å gi tydelige tegn til andre.

– 74 % av sjåfører innen tungtransport og buss sier de alltid sjekker blindsonen. Kun 32 % av syklistene svarer at de alltid er bevisst på blindsonen.

– 54 % mener at folk er mer opptatt av seg selv enn til å bidra til et godt samspill i trafikken

– Intensjonen er god: Ved spørsmål om «neste gang jeg ferdes i trafikken i byområder skal andre oppleve at jeg er oppmerksom og viser hensyn til andre», svarer 60 % seg helt enig og 25 % som er litt enig.