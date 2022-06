Ny direkterute fra Stavanger

For den kommende vintersesongen øker Norwegian reisetilbudet ved å introdusere og gjenåpne nye ruter.

– Tenerife og Gran Canaria er destinasjoner som står høyt på listen over steder nordmenn ønsker å besøke i den kalde årstiden. Vi fortsetter å utvide tilbudene fra byer i Norge med direkteruter til disse populære destinasjonene for vintersesongen 2022/2023. Ruten fra Stavanger til Tenerife er helt ny for oss, og vi håper at den blir tatt godt imot, sier Magnus, Thome Maursund, konserndirektør for nettverk, prising og planlegging i Norwegian, i en pressemelding.

Rutene fra Sandefjord til Gran Canaria og Bergen til Tenerife gjenåpner i høst etter å ha vært pauset siden pandemien brøt ut. Ruten fra Stavanger til Tenerife er en nyhet.

Rutene er sesongbaserte, og er en del av vinterprogrammet som starter høsten 2022. Rutene vil være tilgjengelig til og med påskeferien i 2023.

Ny internasjonal direkterute fra Stavanger:

Stavanger-Tenerife: Én ukentlig avgang på lørdager fra 5. november.

Gjenåpning av internasjonale direkteruter fra Bergen og Sandefjord:

Sandefjord-Gran Canaria: Én ukentlig avgang på søndager fra 30. oktober.

Bergen -Tenerife: Én ukentlig avgang på lørdager fra november fra 5. november.