Disse kan vinne verneprisen

Verneprisen deles ut i utvalg for by- og samfunnsplanlegging torsdag 9. juni.

De tre nominerte til årets vernepris er godt bevarte sjøhus på Bru, Ormøy og Skagenkaien.

Publikum har hatt mulighet til å stemme på sin favoritt til 26. mai. Sjøhuset som flest heier på, får en ekstra stemme når juryen skal ta sin beslutning.

Temaet for årets vernepris er «sjøhus – kystens stabbur!» Kommunen har vært på utkikk etter godt vedlikeholdte eller istandsatte sjøhus, gjerne med nytt bruksområde.

Disse tre kandidatene har juryen plukket ut:

Sildesalteriet på Bru

Sildesalteriet er et majestetisk sjøhus, mener juryen. (Stavanger kommune)

Eiere: Andres Sørbø og Andreas Sørbø

Bruveien 222 er et stort sjøhus som på mange måter markerer «inngangsporten» til Bru. Sjøhuset ble bygd av den kjente haugianeren Daniel Danielsen rundt 1850, med en integrert boligdel der han bodde så lenge han drev gården.

Sildesalteriet er utført i grind- og bindingsverkkonstruksjon og er et virkelig majestetisk sjøhus, uten sidestykke i området, ifølge juryen. Bygningen er et minne om en viktig næring på slutten av 1800-tallet, og utgjør en del av et miljø ved havnen på Bru.

Det en gang så stolte bygget stod til nedfalls da eierne, Andres Sørbø og Anders Sørbø, begynte det møysommelige arbeidet med å sette i stand sjøhuset for rundt 15 år siden. Fronten ble jekket opp, råtne stokker og taksperrer ble erstattet. Eierne samlet rundt 10.000 gamle sandnespanner før taket igjen ble lagt med tegl etter å ha stått med eternittplater siden 50-tallet.

Andres’ sønn, Karl Magne Sørbø, bor i dag i boligdelen av salteriet. Som barn var han selv med på å barke tømmeret som ble brukt i restaureringen. Utenom boligdelen fungerer bygningen i dag som lager for fiskeutstyr, kaiplass, lager og oppbevaring av både eldre og nyere båter, samt at den lokale barnehagen låner et areal. På loftet er det langbord og mulighet for sosiale sammenkomster.

Sjøhuset på Ormøy

Sjøhuset på Ormøy, til venstre på bildet, ble trolig bygd i 1877. (Stavanger kommune)

Eiere: Torstein Ormøy og Grete Eva Kvarøy

Dette sjøhuset ligger på Ormøy i Hundvåg kommunedel, og Torstein er 7. generasjon i Ormøyveien 14, der sjøhuset fortsatt er i bruk som lager for fiskeutstyr, garn og eldre gjenstander.

Ifølge en inskripsjon på en takbjelke ble sjøhuset oppført i 1877 av Ole Sivertsen Ormøy. Torstein forteller at han har vokst opp med sjøhuset, og med alle historiene som knytter seg til det, så han ville sørge for at det kunne vare i nye 150 år. Heldigvis hadde han økonomi til å gjøre det. At sjøhuset var vernet, hadde ingen betydning for valgene som ble tatt; han ville tatt vare på det uansett.

Sjøhuset var i skral forfatning og ble satt omfattende i stand for 10 år siden av Kjell Solheim og Høie Ueland. Gode materialer som kjerneved og linoljemaling var en selvfølge. Samspillet mellom håndverkernes fagkunnskaper og huseiers kjennskap til hvordan bygget fungerte, var viktig.

Bygget måtte bevares både for familiehistorien og fordi familien hadde behov for nettopp et sjøhus, ikke et festlokale. Det var aldri aktuelt å bygge noe nytt. Mellom båter og fiskeredskaper kan man også finne et bredt utvalg historiske gjenstander fra nærområdet, og sjøhuset har nærmest blitt Ormøys lokale museum.

På eiendommen står også av et flott istandsatt hovedhus, og en gammel landhandel der familien tidligere drev butikk. De tre byggene sammen gjør at Ormøyveien 14 framstår som et flott sjøtun, ifølge juryen.

Kontorfellesskapet på Skagenkaien 35–37

Sjøhusrekken i Stavanger sentrum: Autentisk utenpå, moderne på innsiden. (Arve Gravdal)

Eier: Retail Office Stavanger

Kontorfellesskapet på Skagen er et godt eksempel på at gamle sjøhus er tatt i bruk som moderne arbeidsplasser. Skagenkaien 35–37 er rehabiliterte og sammenslåtte sjøhus, som fortsatt har form og uttrykk i behold.

Sjøhusene ble oppført i karakteristisk stil rundt 1860, etter Holmen-brannen som la området i aske. Sjøhusrekken står som en «bymur» foran den tette småhusbebyggelsen innenfor.

Rudolf Hodne kjøpte byggene i 1986, og løftet alle etasjer slik at de fikk gode etasjehøyder. Byggene ble dessuten slått sammen tidlig på 90-tallet. Dette ble gjennomført på en nennsom måte som tok vare på byggemåten og håndverket. Retail Office Stavanger overtok sjøhusene i 2019 og har modernisert ytterligere, med et skarpt blikk for det historiske.

I dag huser Kontorfellesskapet på Skagen fem etasjer med kontorer, og det har nylig blitt utvidet med gjennomgang til Øvre Holmegate 1. Huseierne har skapt et moderne kontorfellesskap i en unik atmosfære, hvor historien møter nåtidens krav og standard.

Sjøhusrekken vitner om glanstidene i Stavangers næringslivshistorie; seilskutetiden, sildesaltingen og hermetikkindustrien – og er viktige for å kunne forstå byens samfunns- og bygningshistorie. Det var her grunnlaget for Stavangers vekst ble lagt. Rehabilitering av sjøhusene viser betydningen av å bevare dette særegne bygningsmiljøet og å utvikle det videre gjennom bevisst utforming av nybygg der dette er nødvendig.

Juryen

Verneprisen deles ut av Stavanger kommune og Fortidsminneforeningen, Stavanger lokallag. Prisen består av en diplom, en plakett til å feste på sjøhuset og 50 000 kroner.

Årets vernepriskomité består av: Anders Fjelland Bentsen (Ap), nestleder for utvalg for by- og samfunnsplanlegging, Michael Heng, fra Fortidsminneforeningen, Ingrid Sekse, fra Stavanger arkitektforening, og Hanne Windsholt, byantikvar.

I juryen inngår også en femte stemme: publikumsstemmen.

Verneprisen har vært delt ut hvert år siden 1999.