Jernbanedirektoratet: Bedre nettdekning på tog bør prioriteres først

Jernbanedirektoratet har nå levert sin faglige vurdering av åtte togsatsinger som har planlagt oppstart 2023- 2027. Bedre nettdekning på togene topper listen, mens en sikrere jernbane på Vossebanen mellom Arna og Stanghelle er på andreplass.

Jernbanedirektoratets liste er en del av det faglige grunnlaget for fremtidige prioriteringer.

– Det er regjeringen som beslutter hva den ønsker å prioritere, og Stortinget som bevilger pengene. Her er det mulig at rekkefølgen vil endre seg når vi gjør en ny vurdering om et år, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

De øvrige punktene på listen er:

* Flere og hyppigere avganger i Oslo-området.

* To tog i timen på Trønderbanen, Melhus – Trondheim – Steinkjer

* Bedre tilrettelegging for godstog Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Narvik, Trondheim-Bodø

* Vossebanen: Tiltak som primært vil øke kapasiteten for godstransporten på Bergensbanen.

* Utbyggingen mellom Stokke og Sandefjord, som skal gi to tog i timen på Vestfoldbanen.

* Utviklingen av Jærbanen, som vil gi intervaller på ti minutter mellom Stavanger og Skeiane i Sandnes.

– Hensikten med den årlige prioriteringen er å sikre at investeringer i jernbaneprosjekter gir størst mulig nytte til minst mulig kostnad, slik at fellesskapets midler forvaltes på en god måte, sier jernbanedirektøren.

