Han blir ny UiS-dekan

Eldar Søreide er ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger fra 5. september 2022. Det melder UiS i en pressemelding tirsdag.

Som dekan vil Søreide være leder for den samlede virksomheten ved fakultetet og ha en sentral rolle i den videre utviklingen av fagmiljøene i samsvar med universitetets strategi. Han vil gå inn i universitetets ledergruppe og vil bidra til tverrfaglig samarbeid på tvers av fakultet og avdelinger, innenfor utdanning, forskning, formidling og innovasjon.

Universitetet skriver i pressemeldingen at ansettelsen av Søreide vil styrke UiS innenfor helsevitenskapelige- og medisinske fagområder, og at helse og velferd er et av universitetets tre strategiske satsingsområder.

Søreide har flere års erfaring som lege og fagdirektør ved Helse Stavangerer HF, og han er i dag fagdirektør og leder av avdeling for fag, forskning og utdanning (FFU). Han er utdannet dr.med. fra Universitetet i Oslo, og han er tildelt professorkompetanse i akuttmedisin og simulering. Søreide har blant annet erfaring som professor II ved Universitetet i Stavanger og ved Universitetet i Bergen.

Vil styrke universitetet

UiS-rektor Klaus Mohn er begeistret for ansettelsen.

– Vi er veldig glade for at vi har fått en slik kapasitet til UiS. Dette vil styrke oss på det helse- og medisinfaglige området. Ikke minst vil vi med denne ansettelsen styrke oss mot helsetjenestene og sykehusene, sier Mohn i pressemeldingen.

Det helsevitenskapelige fakultetet har ansvar for utdanning, forsking og formidling. Det er i dag cirka 250 ansatte og 1300 studenter tilknyttet fakultetet, opplyser UiS.

Universitetet i Stavanger driver forskning og tilbyr utdanninger innenfor helse og medisin med høy kvalitet. UiS skal være et ledende universitet for utvikling av framtidens helse og velferdstjenester gjennom innovasjon og tverrfaglig samarbeid, avslutter de meldingen.