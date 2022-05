Musikkfest: Slik er programmet - disse spiller

Lørdag er det duket for mye liv i sentrum når Musikkfest 2022 Rogaland arrangeres.

Musikkfesten finner sted på fire ulike scener rundt omkring i sentrum og byr på livemusikk fra klokken 11.00 til 15.00 lørdag ettermiddag, før det hele avsluttes på Folken klokken 19.00.

Stenger en av utescenene

Fredag kveld varslet Musikkfest at det blir noen endringer i programmet på grunn av fare for sterk vind lørdag.

– På grunn av den sterke vinden som er meldt har vi sammen med leverandør av scenen besluttet å avlyse scenen i Vågen. Vi kan ikke risikere skade på artister eller publikum, melder festivalen på Facebook.

Artistene som skulle spille i Vågen har blitt flyttet til andre scener. (Artikkelen fortsetter under programmet :) )

HER ER OPPDATERT PROGRAM FOR MUSIKKFEST 2022

Program:

LYSE-SCENEN:

(Nedre Strandgate, utenfor Checkpoint)

11:00 - Visa Magella

11:30 - Joggedress

12:00 - Tallwhiteguy

12:30 - Icy Arn

13:00 - VIXXN

13:30 - ProllyNah

14:00 - HJ1

14:30 - Wayra Taqui

DEN GULE SCENEN:

(Arneageren, utenfor Sølvberget)

11:00 - Anna Klunge

11:30 - Bastian

12:00 - Freya&Helena

12:30 - Priscila Serrano

13:00 - Joggedress

13:30 - Tallwhiteguy

14:00 - WAYS

14:30 - Autonomie

15:00 - Valhammer

15:30 - Hanne Ahlstrøm

NYTORGET:

(utenfor Martinique)

11:15 - Båtsvik

11:45 - Anne Furubotn

12:15 - Jammerdalen

12:45 - Rygir

13:15 - Engens Gledeshus

13:45 - Odd Bjarne Vigre duo

14:15 - Emilie Eie

14:45 - Fugitive Orchestra

15:15 - Kjølhalt

15:45 - Mållgudd

FOLKEN:

Akvariet:

18:50 - Anna Klungre

19:20 - Eduardo Scaramuzza

19:50 - Fruen og maen

20:20 - Christine Falkeid

20:50 - Sandy Cevik

21:20 - Fugitive Orchestra

21:50 - Frank Tore Tjørhom

22:20 - Emilie Eie

Grottene:

19:15 - Flying Furs

19:45 - Kevin Amoh

20:15 - Panick Attack!

20:45 - Pauli

21:15 - Bimz

21:45 - Nattsvermer

22:15 - RIFT

22:45 - Håndgranat

23:15 - Dogs Offended

Storsalen:

19:00 - James F Band

19:30 - Los Twangheads

20:00 - Vetle Raustein / Alterna

20:30 - Priscila Serrano

21:00 - CHOPS

21:30 - Icy Arn

22:00 - Mudslide

22:30 - Autonomie

23:00 - Poor Bambi

Tore «Pang» Arholm Tobiassen har overtatt som festivalsjef for Musikkfest, og RA har tidligere skrevet om at han gjort én stor endring til årets festival, nemlig å opprette en helt ny scene utenfor Checkpoint Charlie. I tillegg har han også utvidet festivalen med én dag i forkant, en såkalt Musikkfest-kickoff.

– Jeg føler det er veldig mye positivitet rundt Musikkfest, og jeg tror folk er glade for at det skjer noe. Dette kan bli tidenes folkefest, sa han til RA forrige uke.

Han er fortsatt stor i troen på at det blir et meget godt arrangement når RA slår på tråden fredag formiddag.

– Dere kan forvente veldig mye forskjellig. En ting er at vi har bestilt fint vær og gode band, men vi har også bestilt tusen muffinser som skal deles ut, sier Tobiassen.

Alt ifra pop til folkemusikk

På menyen er det mange band og artister – av alle typen sjangre. Det synes Tobiassen er utelukkende positivt.

– Vi har et vanvittig spekter. Folk kan forvente masse god energi, noen band de mest sannsynlig har hørt før, og noen band de mest sannsynlig ikke har hørt før. Det er alt ifra hipp hop, pop og R & B, til blues, rock og til og med folkemusikk.

Hektiske måneder

Festivalsjefen forteller om noen hektiske måneder inn mot festivalen.

– Vi kom altfor sent i gang med opplegget. Det var midt i pandemi-helvete. For oss var det sånn «nå bare gjør vi det». Jeg har spilt på musikkfest før, men dette er første gang jeg jobber med det. For å si det sånn: Jeg tok nok litt lett på jobben. Jeg tenkte at to måneders forberedelse var nok.

Men med 60 band og åtte scener i sentrum, ble det en mer stressende prosess enn han hadde sett for seg.

– Det har vært armer og bein. Heldigvis har vi nå sykt gode teknikere på alle scenene, i tillegg til sykt gode band, skryter han.

– Nå håper vi og tror på folkefest i Stavanger sentrum, avslutter Tobiassen.

Da er det bare å sette av lørdag 28. mai til Stavanger sentrum for masse god musikk og folkefest.

Mer om Musikkfesten kan du lese her.