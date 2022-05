Oljeselskapene øker anslagene for investeringer i år

Investeringene i rørtransport og utvinning av olje og gass på norsk sokkel i år er 4,8 prosent mer enn anslaget i forrige måling, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Oppjusteringen for 2022 drives av høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging, landvirksomhet, leting og konseptstudier.

SSB trekker fram at det blant annet har blitt levert en plan for utbygging og drift på en ny utbygging. Dette prosjektet var ikke med i anslagene i forrige undersøkelse.

Skattefordeler

Samtidig er de nye anslagene for rørtransport og utvinning av olje og gass for 2023 nå på 130,6 milliarder kroner. Det er 0,6 prosent lavere enn i førstegangsanslaget for 2023 fra forrige undersøkelse i februar.

SSB påpeker at det imidlertid er ventet at det vil bli levert planer for utbygging og drift på et svært høyt antall prosjekter i år. Grunnen er at Stortingets oljeskattepakke som ble vedtatt i juni 2020 i forbindelse med det kraftige oljeprisfallet under koronapandemien, gir store skattefordeler for alle utbygginger det leveres plan for før utgangen av 2022.

Høyere investeringer

SSB nevner prosjektene Wisting, NOA Fulla, Krafla, King Lear og Linnorm som noen av de største som det er ventet at det vil bli levert planer for i år.

– Opprettholdes tidsplanene på de ventede prosjektene, ligger det an til betydelig høyere investeringer i feltutbygging i 2023 enn det som nå ligger inne i undersøkelsen. De aller fleste av disse vil etter planen komme med i undersøkelsen i 1. kvartal 2023, skriver SSB.

