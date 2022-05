Må gjøre endring i henting av gratis tulipanløker: – Noen tømte hele bed

Stavanger kommune gir bort flere tusen tulipanløker i slutten av mai og begynnelsen av juni.

Kommunen vil informere på denne nettsiden (www.stavanger.kommune.no/tulipan) når tulipanløker kan hentes fra kommunens utelager ved Hillevågsvannet.

Ordningen med å hente løker fra kasser ved bedene måtte avsluttes etter at noen selv tømte hele bed for tulipaner og løker.

– Når du henter fra utelageret, ta med pose. Ikke kom før vi har meldt fra at det er løker å få, understreker kommunen på sine nettsider.

Reddet fra å bli kompost

Hver vår sørger kommunen for at tusenvis av tulipaner pynter opp i sentrum. Men når de visner og bedene skal gjøres klare for sommerblomster, må de vekk. Det vanlige er å la løkene bli til kompost, men nå har kommunen bestemt seg for å gi dem bort – om noen vil ha. Kommunen råder de som vil ha tulipanløker om å være tidlig ute, fordi de kjører førstemann/kvinne til mølla-prinsippet.

Hvor og når kan jeg hente løker?

– Når vi har tatt opp løkene fra bedene, fraktes de til kommunens utelager i Consul Sigvald Bergesens vei, ved Hillevågsvannet. Vi legger ut informasjon når det er løker å hente der, skriver Stavanger kommune.

En ordning med å hente tulipanløker fra kasser ved bedene måtte avbrytes tirsdag 24. mai, etter at noen hadde tømt hele bed i Bjergsted for tulipaner og løker.

Kommunens fagfolk tok opp løkene fra tulipanbedet på Torget ved SR-Bank mandag morgen 24. mai, og løkene ble hentet av folk etter hvert som de ble tatt opp av bedene.

Deretter er det ikke lenger mulig å hente løker ved byen bed. Kommunen oppfordrer alle til å la tulipaner og andre blomster få stå i fred.