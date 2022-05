Bilførere over 80 år må fortsatt levere helseattest

Statens vegvesen og Helsedirektoratet ble av Stortinget bedt om å utrede konsekvenser av å fjerne kravet om helseattest.

Konklusjonen er at det kan føre til at flere blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker fordi det er sannsynlig at flere bilførere kjører uten å oppfylle helsekravene.

Dermed opprettholdes kravet, men regjeringen presiserer i regelverket at kognitive tester bare skal benyttes ved mistanke om kognitiv svikt.

Det skal også bli lettere for fastlegen å henvise eldre bilister til vurdering hos Vegvesenet, og bruk av kjøresimulator skal utredes.

