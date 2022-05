Wirak stiller ikke som ordførerkandidat igjen

– Jeg har ikke tenkt til å stille til valg igjen, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap), til RA.

Wirak sier han har tatt en totalvurdering før avgjørelsen.

– Jeg blir 73 år neste år, og etter den neste ordførerperioden er jeg 77 år. Nå skal vi ha noen gode pensjonistår. Vi har så mye gode folk i partiet, så det går helt fint, sier Wirak.

– Hvordan har det vært å ta dette valget?

– Det har på en måte blitt modnet litt gradvis. Jeg har vært ordfører i 11 år nå, og det var ikke planen for 11 år siden, men sånn ble det.

Han oppsummerer årene som ordfører med at de har vært bra, både for han selv, og at det har vært en spennende reise for Sandnes.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Frp og Sp, og de siste fire årene med FNB. Vi har fått til mye i sammen, synes jeg, sier ordføreren.

– Har du noen tanker om hvem som kan være en god etterfølger?

– Ja, jeg har det. Men, nå får nominasjonskomiteen gjøre sin jobb. Jeg kommer nok til å si hvem jeg synes det burde være på et tidspunkt, men det er feil tidspunkt nå. Det eneste jeg vil si er at samarbeidet vi har hatt i 11 år, har fungert veldig bra – både for byen og det politiske. Jeg håper uansett hvordan det blir, at vi fortsetter dette samarbeidet. Vi må ikke kutte ut noe som fungerer, sier Wirak.

– Never change a winning team, som jeg mener vi er. Det kan være stor forskjell på Ap og Frp i rikspolitikken, der de ideologiske forskjellene er mye klarere, enn i lokalpolitikken. Her handler det om å få ting gjort, og der er vi veldig på bølgelengde med Frp. Vi har veldig mye felles vi brenner for, og vil få ting til i byen.

I Wiraks ordførertid har Ap og Frp vært allierte og med Pål Morten Borgli som varaordfører. En del av spenningen framover er om en Ap-ordførerkandidat er villig til å fortsette samarbeidet.