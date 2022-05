Stavangermann utnevnes til St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Stavanger-mannen var president i Norges Fotballforbund i tidsrommet 1987–1992 og 1996–2004.

74-åringen har også hatt viktige internasjonale verv i det europeiske fotballforbundet (UEFA) og det internasjonale fotballforbundet FIFA. I 2006 ble han tildelt FIFAs høyeste utmerkelse, den eksklusive Order of Merit, for sin innsats for fotballen. Bare én annen nordmann har mottatt denne: Gunn Nyborg i 1994.

I 1994 og 2003 ble Omdal tildelt Kniksens hederspris og i 2009 Idrettsgallaens hederspris.

