Stor oversikt: Så mange ansatte mangler Rogaland

Det viser en bedriftsundersøkelse gjort av Nav. Her svarer altså 26 prosent av 720 bedrifter og virksomheter i Rogaland, private og offentlige, at de har hatt rekrutteringsutfordringer i form av at de har utfordringer med å få tak i ønsket kompetanse.

I antall utgjør mangelen 6300 personer.

Nederst i saken kan du se oversikt over antall personer som trengs i de ulike yrkene i Rogaland.

Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av bedriftenes eventuelle rekrutteringsutfordringer. I tillegg gir den innsikt i bemanningsbehovet de neste 12 månedene, mener Nav Rogaland.

– Dette er en økning på cirka 1600 ansatte sammenlignet med 2021, sier Gustav Svane, seniorrådgiver hos Nav Rogaland i en pressemelding.

Våren 2022 trenger Rogaland 6300 flere ansatte. I 2015 var tallet 1800.

Mangel på ansatte fra våren 2015 til våren 2022. (Illustrasjon: Nav)

– Ubalanse mellom hva som trengs og hva folk kan

16 prosent av bedriftene og virksomhetene i Rogaland har de siste tre månedene forut for undersøkelsen gjort et eller flere forsøk på å rekruttere nye medarbeidere uten å lykkes.

I tillegg har 10 prosent av bedriftene vært nødt til å ansette personer med lavere kompetanse enn ønskelig. Totalt har derfor 26 prosent av virksomhetene rekrutteringsutfordringer. I fjor var denne andelen på 16 prosent.

– Årets bedriftsundersøkelse gir oss et klart bilde på hvilke bransjer som trenger flere folk. Samtidig ser vi også at det er en tydelig ubalanse mellom hva arbeidsgivere trenger av kompetanse, og hvilken kompetanse arbeidssøkere har, sier, direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Det er ikke bare Rogaland som sliter. Hele Norge har nå rekordstor mangel på arbeidsplass.

Bygg og anlegg og helse

Fordelt på næringer er behovet for arbeidskraft i form av flere medarbeidere og kompetanse størst innen bygg- og anleggsvirksomhet med over 2100 personer.

Blant annet mangler Rogaland 587 tømrere og snekkere.

Innen denne næringsgruppen melder 31 prosent av virksomhetene om at de ikke har fått ansatt noen, eller har måttet ansette medarbeidere med lavere eller annen formell kompetanse enn ønsket i løpet av de siste tre månedene.

Også helse- og sosialtjenester melder om stor underdekning, og mangler over 1100 ansatte. Det mangler blant annet 403 sykepleiere og 344 kontormedarbeidere.

Innen denne næringsgruppen melder 44 prosent om at de ikke har fått ansatt eller har måttet ansette noen med annen eller lavere kompetanse. Denne næringsgruppen har hatt store rekrutteringsutfordringer i flere år, og det er størst utfordringer på sykehjem og innen hjemmebaserte tjenester.

Her jobber rogalendingene

Illustrasjonen under viser hvor de rundt 255.000 sysselsatte i Rogaland fordeler seg på ulike næringer:

Antall sysselsatte fordelt etter næringsgrupper med arbeidssted i Rogaland per 4 kvartal 2022. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå. (Illustrasjon: Nav)





27 prosent forventer flere ansatte

27 prosent av bedriftene svarer at de forventer flere ansatte de neste 12 månedene. 62 prosent sier at de ikke forventer endring i antall ansatte, mens 11 prosent forventer færre ansatte det neste året.

Tar man andel bedrifter og virksomheter som forventer oppgang i antall medarbeidere minus bedrifter og virksomheter som forventer nedgang får man nettoendring, som i årets undersøkelse er på 16 prosent.

Av næringsgruppene er det informasjon og kommunikasjon som har høyest nettoendring med en forventet nettoendring på 73 prosent. Også innen bygge- og anleggsvirksomhet og bergverksdrift og utvinning er det høy nettoendring.

70.000 står helt eller delvis utenfor

Ifølge Nav Rogaland står om lag 70.000 rogalendinger helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

– Skal bedriftene lykkes med å få tak i nok folk, ligger en del av løsningen i å utnytte potensialet til de som i dag står uten jobb. Mange av dem har utdanning og egenskaper som arbeidsmarkedet trenger, sier Haftorsen.

Yrker og antall ansatte som trengs i Rogaland

Tabellen viser mangel på arbeidskraft etter yrkesgrupper, 15 eller flere ansatte: