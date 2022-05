17. mai-hilsen fra ordføreren i Stavanger

Stavanger kommune har lagt ut en 17. mai-hilsen fra fungerende ordfører i Stavanger kommune, Dagny Sunnanå Hausken:

«Tenk at nå er dagen her som jeg har lengtet etter.Jeg skal gå i toget, og jeg er så glad.Du kan tro jeg skal nok synge ut av alle krefter,svinge flagget mitt og rope høyt hurra!

Sjelden har disse strofene passet bedre enn i år. For endelig kan vi feire Norges nasjonaldag sammen igjen etter to år med pandemi. Endelig kan vi gå i 17. mai-tog med venner, møtes til feiring på skolene og i nabolag - og spise så mange is vi vil.

Samtidig feirer vi våren og at vi går mildere tider i møte. Sjelden er Stavanger finere enn når gater og veier i sentrum og i kommunedelene fylles med smil, jubel og feststemning, uansett vær og vind.

Selv om 17. mai først og fremst er en festdag, er det også en god anledning til å tenke over hvor heldige vi er som bor i et land der vi kan si, mene og tro hva vi vil. Når vi feirer nasjonaldagen, feirer vi også åpenhet, toleranse og solidaritet.

Stavanger har lange tradisjoner som internasjonal by, med innbyggere som har bakgrunn fra nesten alle land i verden. Derfor har det internasjonale en helt naturlig plass i feiringen vår. Alle skal føle seg velkomne og være den de er – med sin nasjonaldrakt og med sitt flagg som symbol på samhold og stolthet.

Mange legger ned en stor frivillig innsats i forbindelse med 17. mai. Jeg har lyst til å takke korps, lag, organisasjoner og alle som bidrar til gjennomføringen av 17. mai-arrangementene.

Hipp hurra og gratulerer med dagen!»

Dagny Sunnanå Hausken, fungerende ordfører

