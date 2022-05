17. mai: – Det nye Europa trampes på

En rekke festkledde hadde møtt fram ved Sandnes kirke i Storgata da varaordfører Pål Morten Borgli hilste de frammøte og ordfører Stanley Wirak holdt tale og la ned krans ved støtten til minne om de falne under Den andre verdenskrig.

Wirak siterte forfatteren Nordahl Griegs legendariske ord fra maidagene 1940: «I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønnende trær. Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er.»

Varaordfører Pål Morten Borgli hilste til de frammøtte. Bak: Æresvaktene Eilif Hellum Noraker, Torjus Lewin og Ona Aartu Bøe. (Stein Roger Fossmo)

– De ga sitt liv

– Mange tok kampen opp mot okkupantene. Det var flere i Sandnes som ikke overlevde krigen. De ga sitt liv for noe de trodde på, sa Wirak.

Han minnet også om tragediene i konsentrasjonsleirene.

– Det var nordmenn som døde i fangenskap i tyske konsentrasjonsleirer. Og mange fanger døde i fangenskap i Sandnes-området. De ga alle sitt liv for at vi skulle leve i frihet. Takket være innsatsen fra våre veteraner under andre verdenskrig kan vi i dag leve i et fritt samfunn, tuftet på de verdiene og idealene som vi holder så høyt, frihet, menneskerettigheter og demokrati, sa ordføreren.

Mange fanger døde i fangenskap i Sandnes-området. De ga alle sitt liv for at vi skulle leve i frihet. — Stanley Wirak

– Ukraina brenner!

Han pekte på et nytt Europa med vilje til samarbeid og sameksistens i all hovedsak har gitt fred i vår del av verden, og med 77 år med fred i Norge.

– Men så ser vi at Russland, vår nabo i øst tramper på Ukraina. De setter i gang en blodig krig mot sine naboer. En krig mot alt det vi trodde på i Europa. Det nye Europa trampes på. Europa brenner, sa Arnulf Øverland. Ukraina brenner! Vi kan ikke ta vår frihet for gitt. Vår vilje til å stå sammen og forsvare vår frihet og vårt demokrati bringer resten av Europa sammen. Vår forsvarsvilje er sterk, vi skal stå sammen mot ondskapen, sa Wirak.

La ned krans

Ordføreren legger ned krans på støtten til minne om de falne utenfor Sandnes kirke. (Stein Roger Fossmo)

Han la ned krans til minne om de falne under Den andre verdenskrig, med Elif Hellum Noraker og Torstein Veland Johnsen fra KNM Harald Haarfagre og Torjus Lewin og Ona Aartun Bøe fra 1. Sandnes Speidergruppe som æresvakter.

Ona Aartun Bøe (12) fra 1. Sandnes Speidergruppe trivdes som æresvakt, og gledet seg til barnetoget. (Stein Roger Fossmo)

– Det var en ære å få være med. Det er stort å være med på en slik markering, sier Hellum Noraker.

Speideren Ona (12) trivdes med oppgaven, men det tar på å stå i stram giv akt i over 30 minutter.

– Det var gøy, men slitsomt, sa Ona, på vei hjemover for å skifte fra speideruniform til bunad, for å feire 17. mai i barnetoget med fullt oppmøte for første gang på noen år.

Sverre Sigurdson Musikkorps spilte til ære for nasjonaldagsfeiringen.

Losje Sverre Sigurdson spilte opp utenfor Sandnes kirke. (Stein Roger Fossmo)