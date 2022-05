Rogaland: Små og mellomstore bedrifter best på digitalisering

Nesten tre av fire små og mellomstore bedrifter i Rogaland gjennomfører tiltak for å digitalisere virksomheten. Både gjennomføring, måling og rapportering på digitaliseringstiltak ligger gjennomførende høyere i Rogaland enn for landet som helhet.

Det viser tall fra rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO, som har bedt Norstat og Varde Hartmark om å ta tempen på de små og mellomstore bedriftene (SMB) i Norge.

1200 virksomheter har deltatt i undersøkelsen.

72 prosent av virksomhetene i Rogaland gjennomfører digitaliseringstiltak, 32 prosent måler effekten, og 20 prosent rapporterer på tiltakene. Det er gjennomgående høyere i Rogaland enn for landet som helhet, der tallene er henholdsvis 70, 21 og 13 prosent.

– Vi er et fylke preget av mye internasjonal virksomhet – som i stor grad kan tilskrives oljenæringen. At Rogaland er blant de fremste på digitalisering, kan være en naturlig følge av et utadrettet blikk, sier Stein Rhoar Juul, partner i BDO og leder av region Sørvest i en pressemelding.

I Rogaland forventer 44 prosent av SMB-ene en økning i omsetning i løpet av de neste tolv månedene, mens 59 prosent forventer en økning på lengre sikt (tre år).

– Barometeret tyder på at SMBene i vår region nå ser veien ut av utfordringene pandemien har skapt, sier Stein Rhoar Juul, Partner i BDO og leder av region Sørvest i en pressemelding.

– Vi forventer at vi bruker 2022 til å reise oss igjen, før vi setter stø kurs framover, sier han.

Juul legger imidlertid til at ingen kjenner konsekvensene av krigen i Ukraina og følgene den får for virksomheter i ulike bransjer og av alle størrelser.

Mangler folk

36 prosent av SMBene i Rogaland forventer en økning i antall ansatte de neste 12 månedene. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn for landet som helhet.

Samtidig blir nettopp mangel på kompetanse og arbeidskraft sett på som et hinder for positiv utvikling av 35 prosent av de spurte. Dette er i tråd med gjennomsnittet på landsbasis.

På spørsmål om de har gjennomført, gjennomfører eller skal gjennomføre bærekraftstiltak, svarer 51 prosent av virksomhetene i Rogaland bekreftende. Dette er som i landet for øvrig, men rogalandsbedriftene er bedre på å måle effekten av tiltakene, samt rapportere på den i etterkant. Den store majoriteten rettet tiltakene mot miljø og klima.

– Selv om hele 93 prosent oppgir at bærekraftstiltakene de har på plass er rettet mot klima og miljø, er det likevel en høyere andel av SMBene i vårt fylke som iverksetter eller planlegger å iverksette tiltak rettet mot virksomhetsstyring, etikk og sosiale forhold enn det vi ser på landsbasis, sier Juul.

– Det kan tyde på at bedriftene i Rogaland legger en mer helhetlig tilnærming til bærekraft til grunn for sine tiltak.

