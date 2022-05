Statsråden: – Levende og god utstilling

– Takk for at dere levendegjør den viktige kysthistorien, sa kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) da hun åpnet den nye utstillingen «Hjemmehavn Stavanger» på Stavanger maritime museum fredag ettermiddag.

Utstillingen forteller om utviklingen av Stavanger by gjennom menneskene, varene og ikke minst impulsene som gjennom alle tider har kommet gjennom sjøfarten og nettopp havnen.

– Interessant og god

– Jeg er veldig glad for å få komme hit og åpne denne fantastiske utstillingen. Stavanger by har alltid vært tett knyttet til havet, og havnen i Stavanger har gjennom tidene vært en viktig port mellom innland og utland for folk, varer og ideer. «Hjemmehavn Stavanger» formidler dette på en levende, interessant og god måte, og jeg vil berømme alle som har bidratt til å få denne utstillingen på plass, sier Trettebergstuen til RA.

Den nye utstillingen markerer første del av en fornying av Stavanger maritime museum.

Første del av satsing

– Planen er å fortsette rehabiliteringen og fornyingen av museet i de gamle sjøhusene i årene fram mot byjubileet i 2025, sier administrerende direktør i Museum Stavanger, Siri Aavitsland.

Hun takker for det hun karakteriserer som sjenerøs støtte fra Kulturdepartementet, Stavanger kommune, Klosters legat og Inge Steenslands Stiftelse, som alle bidrar til å realisere de nye utstillingene.

– Høy tillit

Trettebergstuen peker på museenes sterke posisjon i Norge.

– Folks tillit til museer er svært høy, sier Trettebergstuen, som understreker institusjonenes betydning for formidling av vår felles historie.

Lørdag åpner museet for publikum med gratis adgang og aktiviteter i Vågen.

Anette Trettebergstuen åpner utstillingen «Hjemmehavn Stavanger». (Marie von Krogh/Museum Stavanger)