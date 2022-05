Gir millionstøtte til omstilling i næringslivet

Stavanger kommune skal bidra til omstilling og skape enda flere arbeidsplasser. Derfor deler kommunen ut støtte til næringsutvikling, for å stimulere til utvikling og etablering av prosjekter som kan bidra til verdiskaping, arbeidsplasser og omstilling i næringslivet. Det melder kommunen i en pressemelding.

Tildelingene ble vedtatt av formannskapet torsdag 12. mai 2022.

Kommunens første bud er at støtten skal gagne flest mulig, og ha betydning for flere aktører i en bransje – eller være et løft for regional innovasjon og entreprenørskap.

I tillegg må initiativene som støttes kunne kobles på ett eller flere av våre satsingsområder:

Energihovedstaden

Landbruk og Havbruk

Industri, teknologi og kompetanse

Opplevelse, reiseliv og kultur

Her er listen over de som har fått støtte: