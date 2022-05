Full oversikt: Her kommer ny asfalt for 114,7 millioner

Rogaland fylkeskommune skal bruke over 114,7 millioner kroner på asfaltarbeid og merking av fylkesveiene i 2022.

Asfaltsesongen startet i begynnelsen av mai. I løpet av de nesten månedene skal mange fylkesveier i Rogaland få ny asfalt. Asfaltleggingen kan foregå så lenge som november.

– Arbeidet med å legge ny asfalt skjer hele døgnet. Asfaltarbeid er støyende, og jeg forstår at arbeidet er forstyrrende for naboer. Grunnen til at arbeidet skjer også på kvelder og netter er hensynet til trafikantene, forteller prosjektleder Christian Gryte i Rogaland fylkeskommune.

I en pressemelding opplyser fylkeskommunen har de har skrevet fire kontrakter for asfaltering og fresing med tre entreprenører: Velde Asfalt har fått kontrakten for Nord-Jæren og Dalane. NCC Industry har fått kontrakten for Ryfylke. Peab har fått de to kontaktene i Nord-Rogaland.

Til sammen skal de tre entreprenørene legge nesten 76.000 tonn asfalt.

Prosjektleder Gryte sier det blir skiltet og trafikken vil bli dirigert.

– Ta hensyn til de som jobber langs veiene. Arbeidsfolk langs veiene er spesielt utsatt for ulykker, poengterer han.

---

Her kommer det ny asfalt:

Kårhus – Ilsknes

Ølmedal – Kvaløy

Vatnekrossen – Vatne

Rege – Sola

Bore – Reve

Frøiland

Kvernevik – Tasta

Madlamark

Forus – Vassbotnen

Li – Hommersåk

Gilja – Dirdal

Søredalen

Noredalen

Auestadsletta

Hanadalen

Frafjordtunnelen

Egersund sentrum

Bøvegen

Hognestadvegen

Ørsdalen

Eik – Kjørmo

Rusdal

Randøy

Seldalsveien

Fiskå

Døvika

Meling – Svines

Kleppavegen

Østhusvik

Dalaker

Håvik – Brekke

Grinde – Skjoldastraumen

Storasundgata

Norheimsvegen

Tuestadvegen

Stangelandsgata til Havnegata (Kopervik)

Tysseland – Ås

Asbjørnhaug – Vågane

Isvik – Malasevatn

Skipavåg – Vika

Det kan være endringer underveis, opplyser fylkeskommunen.

---