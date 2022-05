20 år med jazz i Stavanger

I anledning jazzlinjen ved UiS´ 20-årsjubileum blir det konsert med Bjergsted jazzensemble og Marius Neset under MaiJazz-festivalen. Prosjektet finner sted i Stavanger konserthus 15. mai. Det melder UiS i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen skal Bjergsted Jazzensemble og Marius Neset spille et bredt utvalg av Marius Nesets musikk fra de siste 10 årene.

– Som professor på UiS har Marius Neset fått tid til å jobbe med Bjergsted Jazzensemble siden høsten 2021, og sammen har de jobbet fram et repertoar som inneholder store kontraster, og det blir alt fra minimalistiske ballader til utfordrende, rytmiske, lekende groover, samt en energiutblåsning med mange solister, skriver UiS.

Selv om musikken er stramt komponert og arrangert, er det rom for mye åpenhet og spontanitet blant musikerne, og konserten kommer garantert til å by på overraskelser både for publikum og musikerne, påpekes det i pressemeldingen.

Bjergsted jazzensemble er et prosjektbasert ensemble bestående av studenter og ansatte ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS, i tillegg til innleide profesjonelle musikere. Kunstnerisk leder er for tiden Simen Kiil Halvorsen. Bjergsted jazzensemble har blitt en viktig bidragsyter og institusjon i regionens kulturliv og har på Maijazz bl.a. gjort prosjekter med musikere som; Chris Potter, John Scofield, Valkyrien Allstars, Ralph Towner, Richard Bona, Rolf Lislevand og Chris Potter.