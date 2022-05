NHO: Enighet i bussoppgjøret på overtid – streik unngås

– Vi er glade for at det ble enighet slik at busselskapene fortsatt kan transportere passasjerene til jobb, skole og fritidsaktiviteter på en trygg og miljøvennlig måte, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange i en pressemelding.

NHO Transport har forhandlet Bussbransjeavtalen med Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Spekter har parallelt forhandlet med de samme organisasjonene, pluss Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund.

Enigheten omfatter blant annet avtale om pensjon fra første krone og forskuttering av sykelønn for bussjåførene. Resultatet som er fremforhandlet ved hjelp fra Riksmekleren skal til uravstemning hos arbeidstakersiden.