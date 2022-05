Se video: Her sprenges bomben på Bore

Tirsdag ettermiddag fikk politiet melding om at det var funnet eksplosiver nedgravd på et jorde på Bore i Klepp kommune.

Ifølge Jærbladet består bomben av drøye hundre kilo med sprengstoff, er tysk og stammer fra andre verdenskrig. Politiets bombeekspert forteller til avisen at bomben er av modellen «Cylindrisch 250», en av de mest brukte tyske bombene under krigen. Det er også funnet tilsvarende, større bomber i området tidligere.

Da RA kom til stedet rundt klokken 17.30 var det mannskap både fra politi, sivilforsvaret og helsevesenet på plass. Politiet hadde etablert en sikkerhetssone på 1200 meter og evakuert alle innenfor denne sonen, og de fikk god hjelp av Sivilforsvaret i arbeidet.

[ Bombe på Bore detonert: – Det var et kraftig smell og mye energi ]

Klokken 18.25 ble bomben detonert, og man kunne både se og høre den godt selv på lang avstand.

Cirka klokken 18.30 sa innsatsleder Runar Heggen til RA at det var en vellykket sprengning.

– Dette gikk helt etter planen. Det ble en god smell og man så jordspruten høyt opp. Nå holder vi sikkerhetssonen litt, sånn at forsvaret får forsikret seg om at alt har gått av og er detonert og at det ikke er noe igjen. Hvis det er det må de foreta en sprengning til, men tilbakemeldingen er at det ser ut som om alt er gått av.

Det er anslått at det er cirka 120 kilo sprengstoff inne i bomben, ifølge innsatslederen.