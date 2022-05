Lokal ungdomsbedrift vant pris under NM

Ungdommene i Re-cycle fra Hetland VGS vant prisen for «Beste HR-bedrift i samarbeid med Manpower Group» under årets norgesmesterskap for ungdomsbedrifter. Det skriver arrangør Ungt Entreprenørskap i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Re-cycle omgjør vanlige tråsykler til elsykler på ti sekunder – med en motor som kan tas av og festes på alle typer sykler. Da RA snakket med bedriften tidligere denne uken sa daglig leder Helene Bruvik at de så et stort problem i elsykkelmarkedet.

– Mange elsykler kastes, selv om de er fungerende. Dette ville vi gjøre noe med. Elsykler er dyre, man betaler gjerne 20.000-30.000 kroner. De blir oftere stjålet. Vårt produkt, en motor på størrelse med et melkeglass, kan tas av og på enhver sykkel. Dermed får hele familien elsykkel når de har behov for det, sa den daglige lederen til RA.

Ungdomsbedriften Re-cycle består av fem elever som går andreåret på den spesielle studieretningen topplinje for innovasjon og ledelse ved Hetland VGS. Gjennom hele skoleåret har de utviklet prototypen, som også har fått oppmerksomhet i den virkelige verden. En ungdomsbedrift må etableres, driftes og avvikles i løpet av skoleåret.

– Så vi må legge ned ungdomsbedriften i slutten av mai. Vi har så stor tro på produktet at vi kommer til å etablere et AS etter skoleåret. Allerede er det 200 personer som ønsker å kjøpe når produktet kommer for salg, sa Bruvik til RA tidligere i uken.

En gjennomtenkt og solid HR-profil

Over 350 ungdommer fra 82 ungdomsbedrifter deltok på årets norgesmesterskap for ungdomsbedrifter. Ungdomsbedriftene konkurrerte i ulike kategorier, blant annet om å være best i yrkesfag, HR, innovasjon og bærekraft. Alle deltakere ble intervjuet av fagjuryer der over 70 frivillige fra arbeids- og næringsliv stilte opp for å vurdere og anerkjenne elevenes arbeid.

Totalt 14 NM-vinnere ble kåret under mesterskapet, og Re-cycle ble en av dem. Dette skriver juryen om hvorfor Re-cycle tok førsteplassen:

– Juryen opplever bedriften har en gjennomtenkt og solid HR-profil. De er meget tydelige på at forretningsidé og kompetansebehov henger tett sammen. Bedriften har jobbet etter en samarbeidsavtale som har bidratt til en inkluderende kultur. De er tydelige på at arbeidet med kompetanseutvikling og motivasjon fører til bedre resultater i bedriften, heter det i en pressemelding fra Ungt Entreprenørskap.

Innovative løsninger

Ungdomsbedrift er et program der elever i videregående skole etablerer og driver en bedrift gjennom et helt skoleår. De finner selv fram til produkt eller tjeneste, utarbeider forretningsidé, lager markedsplaner, markedsfører og selger sitt produkt.

De har ofte en mentor fra lokalt arbeidsliv, og tar selv initiativ til samarbeid med etablert næringsliv. Årets forretningsideer har et stort spenn, og NM-deltakere kom fra 59 videregående skoler spredt i hele landet.

Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo, er imponert over ungdommenes innsats etter en vanskelig periode.

– Etter to år med digitale kanaler og begrensninger på fysiske møteplasser er det fantastisk å endelig møte ungdommene igjen og se hvordan de tross krevende rammebetingelser har tatt initiativ, sett muligheter – og gjort noe med dem. Elevene tar tak i lokale og globale utfordringer, og finner nye innovative løsninger. Det er krevende tider vi lever i, men når jeg ser de unges initiativ og pågangsmot så ser jeg optimistisk på framtiden, sier Nykkelmo i pressemeldingen.