Brannvernforeningen vil forby engangsgriller. Ni av to branner skyldes menneskelig aktivitet. Et forbud mot engangsgriller kan få ned antallet branner i skog og mark – i tillegg til et er et miljøvennlig grep.

Det mener Brannvernforeningen i en pressemelding.

– Vi ønsker oss et forbud mot engangsgriller. Først og fremst på grunn av brannfaren, men det er også viktig å ta et ansvar for miljøpåvirkningen dette produktet har. Med et forbud vil vi bli kvitt et miljøproblem og bidra til bærekraft, sier Rolf Søtorp, direktør i Brannvernforeningen.

Tidligere denne uken skrev RA at det har vært dobbelt så mange gress- og lyngbranner hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

– Svakheter ved konstruksjonen

– Vi tror mange ikke vet at bålforbudet også omfatter engangsgrillen. Ved å innføre et forbud unngår man misforståelser og helt unødvendige branner. Vi føler oss trygge på at et forbud vil bidra til færre branner. På grunn av svakheter ved konstruksjonen skal det lite til før varmen fra en engangsgrill antenner brennbart underlag som for eksempel tørt gress og skogbunn, sier Søtorp.

Ett av problemene med engangsgriller er ifølge Søtorp at de kan reantenne etter at de tilsynelatende er slokket. Derfor er produktet vanskelig å kvitte seg med på en sikker måte.

– Vi har forståelse for at det er enkelt å benytte engangsgrillen, men vi mener produktet har utspilt sin rolle. Det finnes gode alternativer som ikke forsøpler, og i perioden med bålforbud bør man velge mat uten bruk av åpen ild, sier Søtorp.

[ Skogbrann på Gausel: Rishi løp og hentet hageslangen ]

[ Brannvesenet: Dobbelt så mange gress- og lyngbranner hittil i år ]

Stor skogbrannfare

Skogbrannfaren har økt flere steder, og det er nå stor skogbrannfare østafjells, i Vestland og i Rogaland. Fra før av var det moderat skogbrannfare i disse områdene, melder NTB.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) besluttet torsdag å sette inn to ekstra helikoptre i beredskap fram til mandag neste uke. Helikoptrene er utplassert i Sauda i Rogaland og Kjevik i Agder.

De settes inn i tillegg til skogbrannhelikopteret som er i fast beredskap på Torp lufthavn i Sandefjord.

Skogbrannfaren gjelder til det kommer nedbør av betydning, ifølge meteorologene.