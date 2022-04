Politiet advarer: - Russetiden kan fort bli dyr

Russetiden er en kjekk og minnerik periode i livet for de fleste, men den kan også bli dyrt. Veldig dyr. Nettpatruljen til Sør-Vest politidistrikt minner om bøtene som venter om russen ikke klarer å oppføre seg.

Å ikke rette seg etter pålegg fra politiet kan for eksempel koste opptil 13.000 kroner.

«Kjære russ! Lover og regler gjelder på lik linje for deg som resten av innbyggerne, og politiet oppfordrer derfor til å følge disse også under russefeiringen. Velger du å ikke gjøre det, kan det fort gå varmt i lommeboken, og russetiden blir kanskje litt dyrere enn du hadde sett for deg», skriver politiet i innlegget på Nettpatruljens Facebook-side.

Dette er bøtene:

Ikke rett seg etter pålegg fra politiet: Opptil 13.000 kroner

Forulempe politiet ved skjellsord eller utilbørlig atferd: 8000 kroner

Ordensforstyrrelser: Opptil 10.000 kroner

Urinering på offentlig sted: 6000 kroner

Nyte rusdrikk på offentlig sted: 2500 kroner

Kroppskrenkelse: 10.000 kroner

Seksuelt krenkende/uanstendig atferd mot noe som ikke har samtykket til det: Fra 10.000 kroner

Nekte å oppgi personalia eller oppgi falsk personalia om seg selv eller andre: 7000 kroner.

Nettpatruljen i Sør-Vest politidistrikt advarer russen mot å få disse bøtene. (Celine Aarsland)

