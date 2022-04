Ledigheten tilbake til 2012-nivå: - Vanskelig å finne folk

Vi må tilbake til desember 2012 for å finne et like lavt nivå. Det sier Nav-direktør i Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Ledigheten er halvert det siste året i Rogaland. Gruppen som er delvis ledige er redusert med 60 prosent på ett år. Det viser ferske tall fra Nav.

– Arbeidsledigheten er på et meget lavt nivå – både i Rogaland og på landsbasis. På ett år har den totale ledigheten blitt mer enn halvert. Dette er en av forklaringene på at bedriftene har vanskeligheter for å finne folk med riktig kompetanse, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen i en pressemelding.

1,8 prosent ledighet

8015 personer er registrert som arbeidssøkere i Rogaland ved utgangen av april 2022. Det inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

Av dem er 4485 helt ledige. Det utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket. På landsbasis er andelen 1,9 prosent.

57 prosent av de helt ledige er langtidsledige. Det vil si at de har vært arbeidssøkere i mer enn et halvt år.

– Vi ser imidlertid at antallet langtidsledige har blitt langt færre de siste månedene, sier Haftorsen.

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Antallet delvis ledige er 2259 personer og utgjør 0,9 prosent.

– For første gang siden før pandemien rammet Norge, er det under 1 prosent delvis ledige i Rogaland, sier Haftorsen.

Høyest ledighet i Sandnes

Sandnes og Eigersund kommune har høyest andel helt ledige med 2,2 prosent, mens Stavanger har 2,0 prosent. Blant de mest befolkningsrike kommunene i fylket har Karmøy lavest ledigheten med 1,4 prosent helt ledige.

Industriarbeid er yrkesgruppen med flest helt ledige med 566 personer. Reiseliv og transport har 515, mens 486 innenfor serviceyrker og annet arbeid er helt ledige. Et flertall av yrkesgruppene har en nedgang i antallet helt ledige i april.

– Reiseliv og transport, Ingeniør og IKT-fag er yrkesgruppene med høyest reduksjon den siste måneden, sier Haftorsen.

3929 ledige stillinger

April ble en ny måned med et høyt antall utlyste stillinger i Rogaland. Totalt ble 3 929 stillinger utlyst. Flest ledige stillinger var det innenfor helse, pleie og omsorg (789), butikk- og salgsarbeid (411), undervisning (401) og bygg og anlegg (345).

– Rogaland har hatt et høyt antall utlyste stillinger siden januar 2021, avslutter Haftorsen.

Nøkkeltall April 2022 Helt uten arbeid 16-67 år 4485 (1,8 prosent) Arbeidsmarkedstiltak 1271 (0,9 prosent) Bruttoarbeidsledighet 5756 (2,3 prosent) Unge helt uten arbeid 16-29 år 1139 Langtids-arbeidssøkere (26 uker eller mer) 2548 Delvis uten arbeid 2259 Utlyste stillinger 3929