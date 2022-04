Slik blir programmet for Stavanger Kammermusikkfestival

– Vi gleder oss over å lansere Stavanger Kammermusikkfestival 2022, nummer 32 i rekken. Vi ser fram til å invitere både lokalt og tilreisende publikum i alle aldre inn til flere vakre opplevelser, skriver Stavanger Kammermusikkfestival i en pressemelding.

Årets hovedtema er Wien og alt som kommer fra dette kulturelle kraftsentrum.

Stavanger Kammermusikkfestival 2022 finner sted 09.–14. august.

Flere musikere fra utlandet er invitert til årets festival, og det blir besøk av en gjeng både fra Norden og resten av Europa: Diana Ketler, Kristian Bezuidenhout, Bengt Forsberg, Sasha Sitkovetsky, Henning Kraggerud, Alma Kraggerud, Thorsten Johanns, Boris Brovtsyn, Catharina Chen, Eivind Ringstad, Razvan Popovici, Torleif Thedeen, Pieter Wiespelwey, Thorsten Johanns, Sverre Indris-Joner med flere.

– Vi får også besøk av en av verdens aller beste kvartetter Quatuor Mosaïques samt det fantastiske koret Vox Clamantis fra Estland. Etter stor suksess i fjor inviterer vi Lyttelos og pianist Annabel Guaita tilbake for å gi oss en ny versjon av sitt signaturforedrag, her bruker hun musikken som virkemiddel slik at vi ikke bare forstår musikken, men også oss selv. Anders Ohnstad, psykologspesialist og kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt og kunstnerisk leder Christian Ihle Hadland blir også med på en løssnippet fagprat om den andre wienerskole og menneskets psyke sammen med Guaita, står det i pressemeldingen.

– Igjen gleder vi oss til nytt samarbeid med byens eget Stavanger Symfoniorkester og solist Kristian Bezuidenhout.

Etter koronapause i 2021 gjenoppliver de i år pubrunden hvor de tar med seg festivalartister på ulike baren i Stavanger og gir pubgjestene gode musikalske opplevelser, ifølge pressemeldingen.