Deler ut 30.000 gratis eksemplarer av Mímírs bok

Mímír Kristjánssons bok «Mamma er trygda» er årets bok i Hele Rogaland leser. 30 000 gratis eksemplarer skal deles ut til høsten.

Det melder Rogaland fylkeskommune i en pressemelding onsdag.

– Jeg er stolt og beæret over at «Mamma er trygda» er valgt ut til Hele Rogaland leser. Jeg håper at mange trygda bruker anledningen til å lese boka. Nå er den gratis, så nå har dere ingen unnskyldning, sier Mímír Kristjánsson, i pressemeldingen.

Kristjánsson skildrer forholdet til sin egen mor som ble kreftsyk da han var barn. Siden har moren vært kronisk syk og levd med sterke smerter og krevende medisinsk behandling. Dermed kunne hun ikke lenger arbeide som lærer og ble uføretrygdet. Det utløste mange vanskelige runder med Trygdeetaten og senere NAV.

– Det er rundt 360 000 mennesker i landet som er uføretrygdede og drøyt 1,5 millioner som er pårørende. Derfor er det viktig at vi deler ut «Mamma er trygda» i Hele Rogaland leser. Boken skildrer et rørende forhold mellom mor og sønn samtidig som den også beskriver hvor vanskelig det kan være å leve med alvorlig sykdom i nær familie. Boken gjør dette med varme, ærlighet, intelligens og galgenhumor, sier Inghild Vanglo, leder av regional- kultur- og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Fornying av Hele Rogaland leser

Hele Rogaland leser skal kommende år veksle annet hvert år med bøker for voksne og bøker for barn og unge når det er mulig.

– Barn som leser og blir lest for tilegner seg et større vokabular og øker sjansen for at de lykkes med lesing i skolen. Leseferdigheter er avgjørende nær det gjelder skolemestring. Samtidig er barne- og ungdomslitteraturen egne kunstfelt som er rike på gode forfattere og spennende litterære opplevelser. Dette blir en ekstra viktig del av Hele Rogaland leser framover og det er jeg glad for, sier Stig Beite Løken, prosjektleder i Hele Rogaland leser.

Hele Rogaland leser skal kommende år også tilby utvalgte bøker som lydbok for å inkludere flere synshemmede, eldre og personer med dysleksi, ifølge pressemeldingen.