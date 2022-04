Åpner utstilling av 17. mai-tegninger

Like før påske inviterte Stavanger kommune alle barn i grunnskolen til 17. mai-tegnekonkurranse: Den beste tegningen ville havne på forsiden av 17. mai-programmet. Og responsen var over all forventning, skriver kommunen på sine nettsider.

– Vi spurte om elevene ville tegne forsiden på 17. mai-programmet, og det kom inn flere hundre tegninger. Det er tydelig at barna gleder seg til en skikkelig feiring igjen etter et par korona-år, sier leder av 17. mai-komiteen, Ann Sesilie Tekfeldt.

Det var tegningen til Lykke Larsen Nybø i klasse 3B på Vaulen skole som vant konkurransen. Den skal dermed pryde forsiden av 17. mai-programmet i år. Men mange av de andre tegningene blir også gjort ekstra stas på. De havner på museum.

– Vi ble fort enige om at det ville vært veldig gøy å få vist fram mange av de fine tegningene her hos oss på Stavanger museum/Barnemuseet, sier museumsdirektør Siri Aavitsland.

Nesten 300 tegninger kom inn da kommunen arrangerte tegnekonkurranse om 17. mai. (MUST)

Tegningene blir hengt opp i kaféområdet på museet, og blir hengende ut mai.

Det blir en uformell åpning av den spontane tegneutstillingen torsdag 27. april klokken 11.15.

Leder av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog Bjarne Kvadsheim åpner utstillingen. To andreklasser fra Våland skole tar del i åpningen.

Leder av 17. mai-komiteen, Ann Sesilie Tekfeldt, og andre medlemmer av komiteen vil også være til stede.