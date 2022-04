UiS-ledelsen ofrer parkeringsplassene sine

Fra torsdag av skal parkeringsplassene som tidligere har vært UiS-ledelsen sine, bli omprioritert til bildelingstjeneste for alle studenter og ansatte.

Det melder UiS i en pressemelding.

Bildelingstjenesten er et nytt ledd i den grønne omstilling av Universitetet i Stavanger (UiS). Prorektor Rune Dahl Fitjar oppfordrer alle andre større arbeidsplasser til å tenke i lignende baner.

Lanseringen av tjenesten skjer fra klokken 11.00 til 11.30, torsdag 21. april, på parkeringsplassene framfor Arne Rettedals hus.

Rune Dahl Fitjar er veldig fornøyd med at UiS nå kan tilby bildeling:

– Når vi nå har dette tilbudet, er ærend og/eller møte i arbeidstiden ikke lenger en god grunn for å bruke egen bil til Ullandhaug. Med bildeling kan man komme hit med sykkel eller buss, og bruke bildelingen til eventuelle møter og/eller ærend innafor arbeidsdagen, sier han.

Seks elbiler

UiS har inngått en avtale med Kolumbus bildeling om ordningen. Det fylkeskommunale mobilitetsselskapet er koordinator mellom grunneier og bil-operatører.

Bilene kan leies på timebasis, dag, helg eller lenger, både i jobb og privat.

Seks elbiler inngår i ordningen: Tre Fiat 500, blant annet en kabriolet, to Hyundai Kona og éin Nissan varebil. Senere vil det komme seks biler til.

Grønn omstilling

Det er en såkalt A til A-ordning som vil si at bilene «bor» på UiS campus Ullandhaug og skal returneres til campus Ullandhaug etter bruk. Bilene er derfor merket med «Denne bilen hører til på UiS, Campus Ullandhaug.»

I pressemeldingen påpekes det at innbytte av reserverte parkeringsplasser mot bildeling er et nytt steg i arbeidet med grønn omstilling på UiS. Grønn omstilling er en av bærebjelkene i tiårsplanen til universitetet. Det innebærer at all aktivitet ved universitet skal være med å ta samfunnet i en grønnere retning.

Omstillingen gjelder ikke bare studenter, studentinnhold, forskning, samarbeid og klimaavtrykk studenter og ansatte etterlater, men også det fysiske universitet, det vil si bygg og uteområdet.