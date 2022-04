Nav ser AAP-økning: Dette sliter folk med

Det utgjør 3,9 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år. På landsbasis er andelen 4,0 prosent.

Fra utgangen av 1. kvartal i 2021 til utgangen av 1. kvartal i 2022 økte antallet mottakere av arbeidsavklaringspenger med 673 personer i Rogaland. Dette er en økning av mottakere av arbeidsavklaringspenger på 6 prosent.

Dette sliter de med

– Det er vanlig at der er flere nye mottakere av AAP i starten av året. Det henger sammen med blant annet sesongvariasjoner i arbeidsmarkedet og i sykefraværet. Forlengelsen av AAP-vedtak som ble videreført i 4. kvartal 2021, fører også til at færre slutter å motta AAP, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen i en pressemelding.

Av de store diagnosegruppene utgjør psykiske lidelser den største gruppen med 42 prosent av mottakerne i Rogaland. Muskel- og skjelettlidelser utgjør 31 prosent.

2512 personer i aldersgruppen 18 til 29 år mottar AAP. For de under 30 år utgjør gruppen med psykiske lidelser 72 prosent av mottakerne.

Hva er AAP?

AAP står altså for avklaringspenger. AAP skal sikre deg inntekt i perioder du, på grunn av sykdom eller skade, har behov for hjelp fra NAV.

Målet er at du sammen med NAV skal avklare mulighetene dine for å beholde eller komme i arbeid. Du bidrar til å nå det målet ved å for eksempel prøve ut ulike behandlinger, ulike jobbsituasjoner eller tilegne deg ny kompetanse.

Som hovedregel må arbeidsevnen din være nedsatt med minst 50 prosent. Arbeidsevnen din må være nedsatt til alle typer arbeid.

Du må søke om AAP for å få vurdert om du har rett til dette. Du kan tidligst få utbetalt AAP fra og med den dagen du søker.

Det er ikke et krav at du har mottatt sykepenger før du søker om AAP.

Sjekk din kommune

Bokn: 4,5 %

Randaberg: 4,4 %

Gjesdal: 4,4 %

Sandnes: 4,4 %

Haugesund: 4,4 %

Karmøy: 4,3 %

Strand: 4,2 %

Klepp: 4,1 %

Lund: 4,1 %

Tysvær: 4,0 %

Time: 4,0 %

Bjerkreim: 4,0 %

Eigersund: 4,0 %

Sauda: 3,9 %

Suldal: 3,9 %

Sokndal: 3,9 %

Hå: 3,8 %

Stavanger: 3,3 %

Vindafjord: 3,2 %

Sola: 2,9 %

Kvitsøy: 2,3 %

Hjelmeland: 1,9 %

Utsira: 1,7 %