Brann- og redningssjefen trer av

I en pressemelding opplyser styret i Rogaland Brann og Redning IKS at brann- og redningssjef, Nils-Erik Haagenrud, har levert sin oppsigelse til styret.

– Han ønsker å gå over i en ny tilværelse som pensjonist, skriver de og legger til at Haagenrud fratrer en gang etter sommeren, etter nærmere avtale med styret.

Han har jobbet i brannetaten i nesten 37 år, og har fra 2001 vært brannsjef. Han tiltrådte som brann- og redningssjef i Rogaland Brann og Redning IKS i februar 2018, etter Henry Ove Berg.

– Haagenrud har gjennom sin lange fartstid i brannetaten opparbeidet en enorm kompetanse innen det brannfaglige, noe Rogaland Brann og Redning har hatt stor glede av, står det i pressemeldingen.

Rogaland Brann og Redning IKS legger til at Haagenrud i flere år har undervist ved Norges brannskole, at han er leder for Norges brannbefals landsforbund, og har sittet i flere nasjonale utvalg innen brann og redning.

– Han har også representert Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ved store internasjonale øvelser. Haagenrud har hatt et særlig engasjement innen fagområdene skogbrann og systematisk ledelse ute på skadested, og han har vært med på å løfte disse emnene opp på et nasjonalt nivå. Ved siden av Norges brannskole, har Haagenrud høgskoleutdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse. Hans solide kompetanse innen økonomi har vært en trygghet for oss i styret, og noe vi har satt stor pris på, skriver styret og legger til at de har forståelse for at Haagenrud nå ønsker å tilbringe mer tid med familien sin på Trysil, etter flere år med pendling og lange arbeidsdager.