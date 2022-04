Ny støtteordning for mer miljøvennlige kulturarrangement

– Vi vil gjerne støtte opp om arrangement som vektlegger klima og miljø, og håper ordningen vil inspirere til å finne miljøvennlige og gode løsninger, sier miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus, i en pressemelding.

De siste årene har flere arrangement i Stavanger gjennomført gode klima- og miljøtiltak. Gjenbruk av materialer, tilrettelegging for sykling eller bruk av kollektivtransport, bruk av holdbart flergangsservise i stedet for engangs, og salg av bærekraftig mat er eksempler på tiltak. Noen har hentet møbler og annet utstyr fra bruktbutikker, og flere har sluttet å dele ut engangs-regncaper av plast.

– Vi ser at kulturbransjen tar klima- og miljøutfordringene på alvor, og på nasjonalt nivå finnes det et «grønt veikart» for bærekraftige arrangement. Men stramme økonomiske rammer har begrenset mulighetene for å velge de beste løsningene, så en slik støtteordning er veldig kjærkommen, forteller kultursjef Kristina Ehrenberg Rasmussen.

Midler fra klima- og miljøfondet

Kommunen har satt av 200 000 kroner i år til denne støtteordningen. Midlene kommer fra kommunens klima- og miljøfond, som finansieres av piggdekkavgiften.

– Disse midlene gir oss mulighet til å øke innsatsen for klima og miljø, og ikke minst kan vi få mange flere med oss. Det er ofte ikke så mye støtte som skal til for å utløse en ekstra innsats – det være seg på kulturfeltet eller andre områder, sier Gabriele Brennhaugen i klima- og miljøavdelingen. Hun er prosjektleder for den nye ordningen.

– Vi kan gi inntil 20 000 kroner per arrangement. Vi har noen enkle kriterier – blant annet må arrangementet ha et kulturprogram, det må være et åpent arrangement, og det må finne sted innenfor Stavangers kommunegrense, sier hun.

Søknadsfristen er 2. mai.