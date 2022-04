Susanne Sundfør til Stavanger

6 juni skal Susanne Sundfør opptre i Stavanger konserthus. Det melder All Things Live i en pressemelding.

Konsertene hun holder i sommer dedikeres til «musiker-håndverket og de spontane øyeblikkene som oppstår mellom de som står på scenen når musikken framføres live,» ifølge pressemeldingen.

Det blir på mange måter en slags motreaksjon til den moderne produksjonen, der mye av det som skjer på scenen er digitalt.

– Jeg har ikke noe imot god elektronisk musikk, men jeg er nok en gammel nostalgiker som verdsetter et ekte liveshow og er opptatt av vi ikke skal miste verdien av å opptre 100 % live. Jeg ønsker at beaten og melodien skal skapes mellom oss musikere, at publikum skal få oppleve en konsert uten ekstra tracks, og at hvert instrument, enten det er en bass-synth eller en stemme, er utført av et menneske og ikke en maskin. Det i seg selv vil være en vakker opplevelse, sier Sundfør.

Turnédatoer:

4 juni – Kristiansand, Kilden

6 juni – Stavanger, Stavanger konserthus

10 juni – Oslo, Loaded

12 juni – Hamar, Hamar kulturhus

18 juni – Bodø, Stormen konserthus

24 juni – Tromsø, Tromsø kulturhus

26 juni – Bergen, Grieghallen

2 august – Rosendal, Baroniet

3 august – Rosendal, Baroniet

Billetter er i salg fra 8. april.