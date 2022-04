Slik var skatteinngangen til Stavanger kommune i mars

Skatteinngangen i Stavanger kommune ble høyere i mars i år enn i samme måned i fjor, melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

De påpeker at noe skyldes at det i fjor vinter var lavere aktivitet i enkelte næringer, på grunn av koronarestriksjoner. I tillegg har det vært ekstra høy aktivitet i starten av 2022.

I 2022 vil kommunen få beholde litt mindre av de skattepengene som kommer inn hver måned.

1,1 milliarder kroner

I mars i år fikk Stavanger kommune en skatteinngang på 1,1 milliarder kroner. Samlet for første kvartal i år utgjør skatteinngangen 1,9 milliarder kroner i Stavanger. Dette er om lag 164 millioner kroner (9,3 %) mer enn for første kvartal i fjor. Budsjettert årsvekst for 2022 er en nedgang på 1,6 % sammenlignet med 2021. Dette betyr at vekstkurven vil være markant fallende utover året.

Landstall for mars foreligger ikke offentlig ennå. Etter februar var landsveksten på 18,7 %. Budsjettert vekst for kommunene i 2022 er en nedgang på 2,1 % sammenlignet med 2021. Det er dermed ventet at veksten i første kvartal blir omtrent halvert sammenlignet med veksten etter februar.

Arbeidsledigheten er fallende

Arbeidsledigheten i Stavanger viser 2,2 % ved utgangen av mars. Nivået har falt jevnt utover 2022 på lik linje med de fleste andre kommuner.

Landsgjennomsnittet ligger nå på 2,0 %, like over Rogaland på 1,9 %.

I Rogaland har Sandnes høyest arbeidsledighet på 2,3 %, etterfulgt av Stavanger. Sola har en arbeidsledighet på 1,8 %. Til sammenligning har Oslo kommune 2,5 % arbeidsledighet ved utgangen av mars.