UiS søker om å utvide sitt europeiske universitet

En innvilget søknad vil bety at mange flere studenter får mulighet til å samarbeide med arbeidslivet for å løse samfunnsutfordringer over landegrensene.

– Å delta i dette europeiske initiativet er å teste ut nye studieformater for å bygge framtidens Europa, sier Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved UiS, i en pressemelding.

Universitetet i Stavanger (UiS) søker sammen med 12 andre medlemmer i alliansen European Consortium of Innovative Universities (ECIU). De utvikler i fellesskap ECIU University, hvor studenter fra ulike land utvikler løsninger på reelle utfordringer sammen med andre studenter og eksterne partnere. Slike ECIU-utfordringer kan vare i alt fra en helg til et helt semester, og underveis kan man ta spesielt tilpassede mikrokurs.

Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved UiS. (Elisabeth Tønnessen/Elisabeth Tønnessen)

272 millioner euro

ECIU University var blant de første alliansene som vant fram i EUs prestisjesatsing European Universities i 2019. Dette er et såkalt flaggskip-initiativ i EU, som skal bidra til en omforming av høyere utdanning i Europa og dekke samfunnets kompetansebehov på en bedre måte.

Første runde var et treårig pilotprosjekt. Nå utvider Europakommisjonen satsingen og har utlyst en ny, fireårig prosjektperiode. Flere norske universiteter deltar i allianser som har søkt, men UiS er det eneste norske universitetet som også var med i første utlysning.

Kommisjonen har økt beløpet som gis i støtte, og til sammen 272 millioner euro ligger nå i potten. Som en av de største alliansene, vil ECIU University få inntil 14,4 millioner euro hvis de vinner fram i konkurransen.

Stor oppskalering

I søknaden som UiS er med på, legges det opp til en stor oppskalering av aktivitetene som ble prøvd ut i pilotfasen. Det innebærer blant annet:

Flere utdanningstilbud i form av utfordringer og mikrokurs

Disse skal integreres i utdanningene på UiS, slik at ECIU University-utfordringer for eksempel kan tas som valgfrie kurs eller emner.

Betydelig mer utveksling, og mer variasjon i hvor lenge man er utenlands

I mye større grad involvere studenter i utformingen og utviklingen av ECIU University

Bygge et digitalt rammeverk for all utdanningsaktivitet i ECIU University, både for ansatte, eksterne og studenter.

Bygge praksisfellesskap som skal styrke ansattes tilhørighet til ECIU University

Utfordrer regelverket

Med de pågående samfunnsendringene og tilsvarende behov for kompetanseutvikling mener prorektor Eggen at det er viktig å være i utdanningsfronten gjennom ulike virkemidler og samarbeidsformer.

– Dette betyr å utfordre gjeldende regelverk og i noen grad overnasjonale ordninger. Gjennom vår pilotfase har vi sett at dette er mulig og gir oss gode resultater i samarbeidet med arbeidslivet, sier Eggen.

Søknadene om å få status som europeisk universitet blir behandlet av EU-kommisjonen i løpet av sommeren.