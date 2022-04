Rogaland får millionstøtte til elektrisk hurtigbåt

Rogaland, Troms og Finnmark, Vestland og Trøndelag får 40 millioner kroner for å kutte klimagassutslipp og omstilling til hurtigbåter uten utslipp.

Det melder Miljødirektoratet i en pressemelding onsdag.

Rundt 80 hurtigbåter er en del av kollektivtrafikken i fylkeskommunene. De er viktige for transportsystemet langs kysten, men er også energikrevende. Hurtigbåter bruker tradisjonelt mye drivstoff og har høye utslipp per passasjerkilometer, sammenlignet med andre transportformer.

– Norge må redusere utslipp av klimagasser i alle sektorer på land og sjø for å nå klimamålene. Det er flott å se stort engasjement for å få hurtigbåter uten utslipp. Hurtigbåtprogrammet gir viktig drahjelp i fylkenes arbeid, sier avdelingsdirektør Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.

Potensialet for utslippskutt for hurtigbåter ble estimert til rundt en halv million tonn CO₂ fram mot 2030, i rapporten Klimakur 2030. For å få til utslippsreduksjonene er Norge avhengig både av politisk ambisjon, finansiering og teknologisk utvikling.

[ Industrigiganter sammen om å øke tempoet i batteriproduksjon ]

Miljødirektoratet støtter fire søknader med til sammen 40 millioner kroner:

Rogaland: Elektrifisering av hurtigbåt i Hommersåksambandet

Får 13 millioner kroner til å dekke merkostnader til elektrisk hurtigbåt på Hommersåksambandet ved Stavanger.

Utslippsreduksjon på om lag 1000 tonn CO₂ per år.

Båten skal gå sammen med en annen hurtigbåt som er støttet av EUs program Horizon 2020. Infrastruktur for lading er allerede støttet av Enova.

Vestland: Elektrifisering av bybåtrutene

Får 17 millioner kroner til å dekke merkostnader til elektriske hurtigbåter på Askøyruta og Nordhordlandsruta.

Samlet sett er utslippsreduksjon beregnet til om lag 2650 tonn CO₂ per år.

Troms og Finnmark: Elektrifisering av hurtigbåt Tromsø-Harstad

Får 300 000 kroner til et forprosjekt og mulighetsstudie for å utrede et innovativt batteribyttekonsept mellom Tromsø og Harstad.

Får avslag på støtte til merkostnader for infrastruktur til tiltaket nå, fordi vi mener det er riktig med en studie først på dette innovative konseptet.

Sambandet har omtrent 8000 tonn CO₂-utslipp per år.

Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark: Toppfinansiering av Framtidens hurtigbåt

Får 9,7 millioner kroner for å utvikle flere konsepter som kan muliggjøre nullutslipp i større grad på flere samband.

Prosjektet Framtidens hurtigbåt fikk tilskudd på 56 millioner kroner i 2020, som er et felles prosjekt mellom Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark.

Hurtigbåtprogram for utslippskutt

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til lavutslippssamfunnet. Hurtigbåtprogrammet under Klimasats har vært viktig for å utvikle hurtigbåter uten utslipp. Det gjenstår fortsatt en del teknologiutvikling og læring, og omstillingen har en merkostnad.

Dersom alle prosjektene som er støttet av Hurtigbåtprogrammet gjennomføres som planlagt, vil totalt over 12 000 tonn CO₂ kuttes hvert år de neste 10–15 årene. Dette tilsvarer rundt 6000 fossile personbiler. En tredel av tildelingen gått til utvikling av ny teknologi som kan gjøre nullutslipp mulig også på de mer krevende strekningene.