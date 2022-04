Stiller til gjenvalg i 2023

Tirsdag kveld opplyste nominasjonskomiteen i Sola Frp at ordfører Tom Henning Slethei stiller til gjenvalg som Sola FrPs ordførerkandidat ved kommunevalget i 2023.

Leder for Nominasjonskomiteen, Arild Fosså, er glad for at Tom Henning stiller til gjenvalg som ordførerkandidat.

– Han har på en stødig måte loset kommunen gjennom flere utfordringer på en glimrende måte, og det at han stiller på nytt sikrer kontinuiteten i arbeidet med utfordringer som ligger foran oss i Sola, sier han i pressemeldingen.

Leder Ole Johan Berg fortsetter:

– Det er en stor styrke for arbeidet med saker fra posisjonene at en så framoverlent og handlekraftig ordfører ønsker å fortsette å arbeide for folk i Sola, sier Berg.

Nominasjonskomiteen i Sola FrP opplyser videre at arbeidet med resten av valglisten til Sola FrP nå er godt i gang, og at de allerede har et godt utvalg med engasjerte Solabuer som har meldt seg som listekandidater.