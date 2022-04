26-åring varetektsfengslet i fire uker, siktet for drapsforsøk i Stavanger

Mannen ble fredag formiddag sendt til sykehus med stikkskader. Han var ved bevissthet og er ikke livstruende skadd.

26-åringen ble pågrepet på ettermiddagen samme dag og siktet for grov kroppsskade. Siktelsen ble senere endret til drapsforsøk.

Dommerfullmektig Regine Rolfsen skriver i kjennelsen at det er lagt vekt på siktelsens alvor, og at det foreligger gjentakelsesfare.

I kjennelsen vises det blant annet til at siktede er tiltalt for å ha stukket en person med kniv i ryggen i Stavanger oktober i fjor, ifølge Stavanger Aftenblad.

Retten har lagt vekt på at 26-åringen erkjenner å ha stukket den andre med en kniv, men sier at det ble gjort i nødverge, og at han ikke hadde til hensikt å forsøke å drepe noen. Ifølge mannen i 30-årene skal den andre ha forsøkt å stikke ham i halsen, men han avverget dette med hånden, fremgår det av kjennelsen.

Politiadvokat Anne Marie Skeie i Sørvest politidistrikt sier til Stavanger Aftenblad at det er en relasjon mellom de to involverte. Politiet har kontroll på et våpen som de mistenker ble brukt.

– Min klient nekter straffskyld, sier siktedes forsvarer, advokat Knut Lerum, til NRK.

