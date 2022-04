Stavanger kommunes ni første jubileumsprosjekt er klare

Det opplyser Stavanger kommune i en pressemelding fredag. De skriver at i 1125 sto Stavanger domkirke ferdig. Begivenheten markerer begynnelsen på fortellingen om Stavanger by og bispedømme, og om tre år – i 2025, skal Stavangers 900 år feires med en storslått markering.

– Disse prosjektene vil involvere bredt blant regionens innbyggere, og ivareta flere aldersgrupper og målgrupper i regionen, sier prosjektleder Lena Antonius.

Nå er første bit av jubileumsprogrammet på plass.

– Det er en stor milepæl at første bit av programmet nå blir landet. Nå kan vi virkelig begynne å heie på og snakke om disse flotte prosjektene, sier prosjektlederen.

Følgende jubileumsideer, som har fått utviklingsmidler tidligere, innstilles til tilskudd 2022-2025:

Stavangeroratoriet

Stavangeroratoriet AS, med Tore Renberg og Anders Brunvær Hauge som kunstnerisk ansvarlige, vil gjøre dykk i utvalgte epoker av byens historie, og la enkeltpersoner dele sin opplevelse av historiske begivenheter.

Seilas gjennom Stavangers maritime historie

Kommunen skriver at Engøyholmen kystkultursenter vil skape møteplasser der innbyggere kan delta aktivt i arrangementene. Blant de tre prosjektene som Engøyholmen vil utvikle er å gjenskape folkefest og regatta fra Landsregattaen i 1868.

Dei fem årstidene

Ryfylke Livsgnist AS vil ta innbyggerne med på en reise i historiske begivenheter. Stavanger kommune opplyser på sine nettsider at «Dei fem årstidene» er fem festuker i jubileumsåret, som forflytter seg mellom de fem middelalder-anleggene i Stavanger: Domkirken, Utstein Kloster, Hesby, Sørbø og Talgje kirke.

Tre utstillinger

I tillegg til de nevnte prosjektene, er MUST innstilt til å få tilskudd for tre utstillinger som realiseres de neste årene.

Mitt Stavanger – vår byhistorie

Stavanger museum sin basisutstilling oppgraderes og moderniseres, og blir en hovedutstilling for Stavanger 2025. Utstillingen tar for seg Stavanger byhistorie fra 1125 til i dag. I tillegg tar den for seg mangfoldet i dagens samfunn, stiller spørsmål til vedtatte sannheter, og løfter fram uhørte stemmer for å formilde et nyansert bilde av den religiøse delen av samfunnet.

Hjemmehavn Stavanger (maritimt museum)

Kommunen skriver at utstillingen omhandler Stavanger havn gjennom flere hundre år, og skal formidle folks levekår, fartøyene som er blitt brukt og fortellinger fra havnen. Det inngår også en utstilling som tematiserer Stavanger i et Ryfylkeperspektiv, med handel, vekst, innovasjon og impulser utenfra som sentrale temaer.

Nye naturhistoriske utstillinger på Stavanger museum

Denne naturhistoriske utstillingen skal konsentrere seg om naturen vi har rundt oss og hva hver enkelt kan gjøre for å ta vare på denne. I 2025 skal en større, sammenhengende utstilling stå klar, som på en lettfattelig og humoristisk måte skal gi innbyggerne lyst til å vite mer om lokal natur.

Satsinger på Søvberget

Sølvberget går også i gang med tre nye satsinger.

Ytringsfrihetsbyen

Stavanger huser hovedkontoret for ICORN, det internasjonale fribynettverket. Sølvberget arbeider med en vandreutstilling om ytringsfriheten, et større, internasjonalt nettverksmøte for andre fribyer i ICORN-nettverket, samt en internasjonal konferanse om kunst, ytringsfrihet og demokrati, med et omfattende ungdomsprogram.

Kielland på ny

På sine nettsider skriver kommunen at i 2024 markeres Alexander Kielland sitt 175-årsjubileum, og femårsjubileet til Kiellandsenteret. Markeringen skal gjøre forfatterskapet mer tilgjengelig, blant annet med nyutgivelser av Kiellands verk, og i tillegg utvikles et undervisningsopplegg rettet mot videregående skoler.

Lyden av Stavanger

Dette er satsingens arbeidstittel, men Sølvberget vil invitere til en stor familiefest i byen i samarbeid med elever og kulturliv. I tillegg ønsker de å involvere lokale kunstnere innenfor litteratur, scenekunst og musikk.

Flere arrangementer

I tillegg til de ni jubileumsprosjektene som allerede er klare, innlegges NM-veken og idrettsgallaen i jubileumsåret, dersom arrangementene legges til Stavanger i 2025, som søkt om. Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune var vertskap for begge arrangementene i 2019.

Saken skal behandles i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 6. april og i Stavanger 2025 sin styringsgruppe kommunalutvalget 10. mai.