Laveste andel helt ledige siden 2013 i Rogaland

Det skriver NAV Rogaland i en pressemelding fredag.

De ferske månedstallene til NAV ved utgangen av mars, viser at de må tilbake til september 2013 for å finne like lav andel helt arbeidsledige. 4 853 personer står helt uten jobb i Rogaland, noe som utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er 437 færre sammenlignet med februar.

– Den store etterspørselen etter nye medarbeidere sørget for at ledigheten falt markant i mars. Utover året kan inflasjon, økte levekostnader for innbyggerne og krigen i Ukraina dempe etterspørselen. Men vi tror likevel at ledigheten vil stabilisere seg på et lavt nivå i tiden framover, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Videre i pressemeldingen skriver NAV at bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Antallet delvis ledige er 2 773 personer og utgjør 1,1 prosent av arbeidsstyrken.

– I forrige måned økte antallet delvis ledige blant annet fordi flere gikk fra å være helt ledige til å jobbe delvis. Nå ser vi en kraftig reduksjon både blant delvis ledige og helt ledige, noe som er med på å illustrere den store etterspørselen i flere deler av næringslivet og helsesektoren, sier Haftorsen.

Størst nedgang blant de unge

Nedgangen er størst innenfor aldersgruppen 20 til 24 år blant de helt ledige.

– 470 personer i denne aldersgruppen er helt ledige nå. Det er en nedgang på 17 prosent, og er en større reduksjon enn for de andre aldersgruppene, sier direktøren.

Alle yrkesgrupper hadde nedgang i antallet ledige den siste måneden. Reiseliv og transport er fortsatt yrkesgruppen med høyest antall helt ledige i Rogaland. Likevel har antallet gått kraftig nedover i løpet av vinteren. Sammenlignet med januar i år, har antallet gått ned med 40 prosent.

– Fjerning av koronatiltakene tidligere i vinter har gjort at mange vendte raskt tilbake til jobbene sine, sier Haftorsen.

Høyt antall ledige stillinger

NAV Rogaland opplyser at 5 458 stillinger ble utlyst offentlig i Rogaland i løpet av mars. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. Flest stillinger ble utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 1 450 stillinger. Reiseliv og transport (692), serviceyrker og annet arbeid (527), industriarbeid (454) og butikk- og salgsarbeid (424) er andre yrkesgrupper med høyt antall utlyste stillinger.

– Flere bransjer melder at de ikke får tak i nok folk. Årsaken er at de ikke finner folk med den rette kompetansen. De som står utenfor arbeidslivet i dag, trenger riktig kompetansepåfyll for å gjøre seg kvalifisert til de ledige stillingene. Stillingene som lyses ut har i stor grad en fellesnevner; det kreves formell utdanning for å være kvalifisert. En stor andel av de ledige er i dag ufaglærte, sier Haftorsen.