Elon Musk kommer til ONS i Stavanger

CEO and grunnlegger av Tesla and Space X, Elon Musk, kommer til Stavanger og ONS i august. Det melder ONS i en pressemelding tirsdag.

Han vil utfordre energiindustrien, og bidra til en høyaktuell og unik agenda for energiinteresserte, ifølge pressemeldingen.

– Verden kunne fått all den kraften den trengte opptil flere ganger om du bare hadde hatt nok batterikapasitet å kombinere den med. Mange ganger. Mengden energi som treffer jorda fra sola er helt enorm, sa Elon Musk da han gjestet Stavanger og ONS i 2014.

Hans analyse av hvor viktig solkraft, batterier og minskende tilgang og ønske om fossile energiressurser har på mange måter vist seg å stemme, påpekes det i pressemeldingen. Under ONS 2022 vil han igjen dele sin innsikt og erfaring med hvordan energimarkedene beveger seg, og hva som må til i en verden som endrer seg enormt for hver dag.

Den siste tiden har broken av Elon Musks Starlink satelittsystem i Ukraina fått mye oppmerksomhet. Situasjonen I Europa har flyttet kommunikasjon, energisikkerhet og teknologi høyt opp på den globale agendaen. Temaer Musk har godt grunnlag for å kunne bidra med kunnskap om under årets ONS.

Ny energisituasjon

Både batterier, solenergi og andre lavkarbon og utslippsfrie energikilder vil bli presenter tog delt under arrangementet i august. Dette skjer tett koblet på bade markedssituasjon, energisikkerhetsaspektet og arbeidet i Europa med å redusere avhengigheten av russisk gass.

På ONS i 2014 advarte Musk olje- og gassindustrien, og sammenlignet selskaper som kun fokuserte på fossile energikilder med å være I et rom som sakte men sikkert tømmes for oksygen. Men etter den russiske invasjonen av Ukraina og endringene I Europa la han følgende ut på Twitter:

«Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately.»

Teamet for årets ONS er tillit, og Musk vil dele sine tanker om tillit, energimarkedene og ikke minst utfordre under åpningssesjonen i Stavanger 29. august.