Sola åpner akuttmottak for flyktninger

Utlendingsdirektoratet (UDI) har valgt Sola kommune og Sola sjø akuttinnkvartering som ett av mottakene for å håndtere flyktningsituasjonen i Europa og Norge.

– Jeg opplever en enorm vilje til å bidra med hjelp og omsorg i flyktningkrisen, både blant innbyggere og ansatte i kommunen. Sammen skal vi klare til å ta imot og gi trygt opphold til mange mennesker på flukt fra krigens herjinger i Ukraina. Jeg er glad for at vi kan være med å bidra til rask akuttinnkvartering av flyktninger, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei, i en pressemelding.

Plass til 150

Den tidligere befalsforlegningen i Sola sjø har kapasitet til opptil 150 personer, fordelt på 58 boenheter. Boligene er inntil nylig brukt som studentboliger. Naboer i området blir invitert til informasjonsmøte om akuttmottaket som nå etableres.

Sola kommune har de siste ukene forberedt seg på flyktningsituasjonen. I tillegg til drift av akuttmottak, har et enstemmig kommunestyre i Sola svart positivt på å bosette ytterligere 110 flyktninger i 2022, i tråd med anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Forbereder tjenestetilbud

– Kommunen rigger seg nå for å kunne ta imot flere flyktninger fra Ukraina de neste månedene. Dette dreier seg både om boliger, helsetjenester, introduksjonsprogram, barnehageplasser og skoletilbud, sier ordfører Tom Henning Slethei.

Også i flyktningsituasjonen ønsker kommunen en tett og god dialog med innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og alle de gode ressursene i Sola-samfunnet, påpekes det i pressemeldingen.

– Vi vet ennå ikke hva som vil trenges, men mange kan bidra med hjelpende hender, omsorg, praktisk hjelp og utstyr. Kommunen ønsker også å knytte kontakt med ressurspersoner som kan snakke ukrainsk og/eller har ukrainsk bakgrunn. For at Sola-samfunnet skal være best mulig forberedt, kan du og din forening, klubb eller bedrift registrere tilgjengelige ressurser via Frivilligsentralen i Sola.