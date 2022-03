Rogaland blant de beste på «Too Good To Go»

– Vi ser stor verdi i dette. Disse produktene holder fremdeles høy kvalitet som kundene kan ha glede av. Vi vil ikke kaste god mat, sier Anette Strømfjord, som er daglig leder på Circle K Ålgård, i en pressemelding.

Rogaland er det fylket i Norge der Circle K redder nest-mest mat, knepent slått av Viken – et nyopprettet fylke som for tiden er under avvikling.

Og stasjonen til Strømfjord redder mest mat av alle Circle K-stasjonene i hele landet. Over en 12-månedersperiode har det blitt berget 2444 måltider med overskuddsmat ved Circle K Ålgård.

– Vi har bare fått positive tilbakemeldinger på dette tilbudet. Mange er nok opptatte av å redusere matsvinnet, og så liker jo folk å få en god deal, sier Strømfjord.

Fem av de seks beste er fra Rogaland

På andreplass i Norge finner vi Stavanger-stasjonen Circle K Forus med 2254 reddede porsjoner, mens Circle K Lura i Sandnes havner på tredjeplass på landsoversikten med 1982 porsjoner mat. Også fjerdeplassen tilhører Rogaland, nærmere bestemt Circle K Klepp. Der har kundene berget 1795 porsjoner.

Vi må helt ned til femteplass for å finne en stasjon utenfor Rogaland på den nasjonale matredderlisten – Circle K Volda. Så skal vi tilbake til Rogaland igjen – til Circle K Sævelandsvik, som med 1709 porsjoner berget mat havner på sjetteplass på den nasjonale listen.

Blant stasjoner som har reddet mer enn 1000 matporsjoner i Rogaland finner vi Circle K Ølensvåg, Circle K Kvala i Haugesund, Circle K Randaberg, Circle K Nærbø og Circle K Vikeså, ifølge pressemeldingen.

Reddet 35 prosent mer mat

Stadig flere Circle K-kunder bruker appen Too Good To Go. I løpet av en fireårsperiode har de reddet 320 000 poser med overskuddsmat ved stasjoner over hele landet. Dette tilsvarer CO₂-utslipp fra 158 flyreiser rundt jordkloden – eller en varm dusj som varer i 4,9 år, ifølge beregninger fra Too Good To Go.

– I fjor reddet vi 35 prosent mer overskuddsmat ved våre stasjoner. Samtidig er dette med på å øke bevisstheten rundt matsvinn. Dette er noe alle tjener på, både kundene, stasjonene og ikke minst miljøet, sier prosjektleder Ida Ulla-Britt F. Burud i Circle K Norge.

Innholdet i en typisk forundringspose varierer, men ofte er det snakk om ferdigsmurte bagetter og søtbakst. For 39 kroner får kunden overskuddsmat til en normal utsalgspris på mellom 100 og 140 kroner.