Nytt artistslipp til Mablis

Tirsdag ble det offentliggjort at Sondre Lerche skal til Mablis i Vålandsskogen i sommer.

Festivalen er fra 17. til 18. juni.

– Det er med stor glede å kunne annonsere at Sondre Lerche kommer for første gang til

oss i Vålandsskogen. Og med seg tar han med det splitter nye dobbeltalbumet sitt

«Avatars of Love,» sier festivalsjef Eirin Sandstad, i en pressemelding.

– Fantastisk program

Festivalsjefen mener programmet for Mablis i år er fantastisk.

– Det beste av alt er at vi fortsatt ikke er ferdig med alle artistslippene. Vi har jo tross alt litt å ta igjen etter to år med begrensninger, sier Sandstad.

Så langt er disse artistene bekreftet til Mablis 2022:

Girl in Red

Emilie Nicolas

Big Thief

Kjartan Lauritzen

Gabrielle

Sleaford Mods

Freya &

Sondre Lerche

«Årets viktigste artist»

I pressemeldingen påpekes det at Sondre Lerche de siste 15 årene har bodd og turnert i USA, og at han flyttet hjem for et par år

siden. I 2020 utnevnte Dagens Næringsliv Sondre Lerche til «årets viktigste artist» og albumet hans «Patience» var ett av årets mest kritikerroste album med tre

Spellemannpris-nominasjoner.

– Det er ingen tvil om at vi gleder oss til å få oppleve en av Norges mest anerkjente artister på Mablis 2022, sier festivalsjefen.