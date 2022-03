Utstiller-plassene på Gladmat rives bort

– Det har tikket inn med påmeldinger jevnt og trutt de siste par ukene. Det er utrolig gøy å se, og det er helt åpenbart at mange har savnet fullskala festival – som vi nå planlegger for, sier festivalsjef Maren Skjelde, i en pressemelding.

Etter to år med pandemi og nedskalerte versjoner ser det nå ut til at sommerens festival, som arrangeres fra 29. juni til 2. juli, blir Gladmat slik vi kjenner det: Med boder langs hele Vågen, opp mot 250.000 besøkende, liv, røre og folkefest i Stavanger.

– Plan B er der den, men det føles utrolig godt å legge den nederst i en skuff og være rimelig sikre på at vi ikke får bruk for den. Nå går vi for å fylle både Vågen, Pedersgata, Fargegata – ja, hele byen, sier Skjelde.

Påmeldingsfristen nærmer seg

Og det ser ut til at folket kjenner på den samme entusiasmen. Skjelde forteller at det begynner å fylles opp på utstiller-fronten, og at det nå haster for eventuelle andre som ønsker å sikre seg et telt under sommerens festival.

Fristen for påmelding er satt til torsdag 31. mars.

– Vi trenger tid på å legge kabalen når så mange ønsker å være med. Det kan hende vi åpner for noen etterslengere i etterkant, dersom vi ser det er rom for det, men i utgangspunktet er det torsdag som gjelder om du ønsker å sikre deg plass, sier Skjelde.

Blant de som allerede har meldt seg på er det en god blanding av de trofaste som «alltid» er synlige under Gladmat, i tillegg til noen nye.

– Helgø Meny fortsetter sitt lokalmat-fokus, det er vi veldig glad for. Det er veldig gøy at også Herlige Stavanger satser igjen. Per Vervik, som vi i Gladmat bare elsker, stiller opp igjen, forteller Skjelde.

– Så er det utrolig gøy og spennende å ønske noen nye utstillere velkommen. Hjelmeland, for eksempel, tar med seg både lokalmatprodusenter og siderprodusenter, og vil bruke Gladmat til å vise fram mangfold og kvalitet fra kommunen.

Foruten boder i Vågen vil sommerens festival også inneholde bryggeri i Ledaalparken, et nytt festivalområde kalt «Kokepunktet» med faglig innhold til store og små, sanketurer, kjøkkenhage-besøk og mye annet.

– Vi gleder oss enormt til å endelig arrangere en «ekte» Gladmatfestival igjen, og det er utrolig stas å se at følelsen virker å være gjensidig blant både utstillere og publikum. Vi har fortsatt plass til noen til, og trenger flere frivillige – så det er bare å melde seg om du vil være med, avslutter Skjelde.