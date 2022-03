Stavanger kommune trenger flere ansatte for å ta imot flyktninger

Stavanger kommune er bedt om å bosette 750 flyktninger, inkludert 10 enslige mindreårige, i løpet av 2022. Kommunen legger nå planer for å bygge opp tjenesteapparatet for å kunne ta imot flere flyktninger fra Ukraina framover. Dette dreier seg både om boliger, helsetjenester, introduksjonsprogram, barnehageplasser og skoletilbud.

Det melder Stavanger kommune på sine nettsider torsdag ettermiddag.

Flyktningtjenesten i Stavanger spiller naturlig nok en sentral rolle i dette arbeidet, og nå trenger virksomheten flere ansatte. Det dreier seg i første fase om miljøarbeidere, oppfølgere for familier samt introveiledere.

– Vi skal sørge for at flyktningene som kommer til Stavanger får et sted å bo og følger tilpasset introduksjonsprogram. Det er et mål at de som kommer skal slippe å sette livene sine lenge på vent, og vil kunne komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Da må vi styrke laget, sier leder for flyktningtjenesten, Tor Arne Hartvigsen.

Dette er de ledige stillingene: