Har fått millionkontrakt med Nye SUS

– Store bokstaver på byggene og enkel, logisk skilting skal bidra til at pasienter og medarbeidere finner fram i nytt sykehus. Selskapet Allkopi Netprint har inngått kontrakt om å levere skilt til byggeprosjektet, skriver SUS i en pressemelding onsdag.

Avtalen har en anslått verdi på 5,1 millioner kroner ekskludert mva.

I pressemeldingen påpekes det at Allkopi Netprint har erfaring fra skiltarbeid i sykehus og offentlige bygg, for eksempel Nybygg psykisk helse i Kristiansand og Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland universitetssjukehus ved Helse Bergen.

– De har erfaring med universell utforming, men også brukervennlighet, tilgjengelighet og synlighet. Skilt og merking på sykehuset skal ivareta alles trygghet, og skape inkluderende miljø uavhengig av funksjonsevne, skriver SUS.

Trygge lokale arbeidsplasser

– For Allkopi NetPrint er dette en kontrakt som vil gi fin forutsigbarhet i tiden framover. Prosjektet vil bidra til å trygge lokale arbeidsplasser, og skape stolthet i hele konsernet. Det er en ære for oss som mennesker og selskap å kunne bidra i et så fantastisk og viktig prosjekt i regionen. Vi takker for tilliten, sier Atle Olsen, administrerende direktør, Allkopi Netprint.

Selskapet er en nasjonal grafisk leverandør, med egen produksjon, stor maskinpark og kortreiste leveranser. De fleste skiltene til Nye SUS vil produseres ved avdelingen på Forus.

– Vi skal levere mange typer skilt som for eksempel LED-fasadeskilt, veifinningsskilt til vegg og tak, oversiktskart, tekniske romnummer, romnavn, etasjemerkinger, oversiktsskilt og utvendige markeringer av bygg, sier Atle Olsen.

Prosjektdirektør i Nye SUS, Kari Gro Johanson, er opptatt av at skilting skal bidra til en positiv opplevelse ved sykehusbesøket.

– Planlagt og god veivisning ved hjelp av et tydelig skiltsystem kan redusere stressnivået hos pasienter og besøkende. Vi kommer til å prøve ut vårt veivisningssystem før åpning, og vil etter hvert invitere interessegrupper og brukere til å bevege seg i byggene for å se om de faktisk finner fram med skiltene som er planlagt. På den måten kan vi forbedre skiltingen ytterligere, sier Johanson.