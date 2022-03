Fikk SUS sin formidlingspris

Tilde Broch Østborg er overlege og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Stavanger universitetssykehus (SUS). Hun får prisen for fremragende formidling og folkeopplysning om kvinnehelse. Det melder SUS i en pressemelding tirsdag.

– Dette var utrolig hyggelig og en veldig positiv overraskelse. Å få lov til å dele fagkunnskap med kolleger, studenter, pasienter og vanlige folk er noe av det kjekkeste og mest meningsfulle jeg vet om, sier Tilde Broch Østborg.

Prisen ble delt ut tirsdag 22. mars, av administrerende direktør ved SUS, Helle Schøyen. Schøyen mener Østborg bidrar til en opplyst offentlighet gjennom å dele av sin erfaring og kunnskap om kvinnehelse med allmennheten, både i tradisjonelle massemedier og i sosiale medier.

– Østborg er en aktiv folkeopplyser som snakker klart og tydelig. Hun gir råd og forklarer med troverdighet og faglig tyngde. Det er viktig og nødvendig at dyktige fagfolk på SUS bruker stemmen sin i samfunnsdebatten. Jeg håper og tror at Østborg er en inspirasjon for andre, sier Schøyen.

– Fagfolk må sette agendaen

Østborg har blant annet vært en aktiv deltaker i debatten om abort og selvbestemmelse. Som overlege ved kvinneklinikken har Østborg møtt mange kvinner i sårbare situasjoner. Abort er for mange et personlig og etisk komplisert tema som kan være vanskelig å snakke om.

Østborg håper flere kolleger vil ytre seg om fag og fagpolitiske tema framover.

– Dersom ikke fagfolk setter agendaen og opplyser sakene, tas avgjørelser på sviktende grunnlag. Jeg tror mange kvier seg fordi de kjenner på en frykt for å bli avslørt eller å ikke være kompetente nok – men det er jo ikke sant! Fagfolk har nesten alltid noe å bringe til bordet som bidrar til opplyste prosesser og bedre beslutninger, sier Østborg, i pressemeldingen.

Hun legger også til at hun tolker utmerkelsen som et sunnhetstegn og et hedersmerke for ytringsfrihet i helseforetaket.

– I tillegg til folkeopplysning, ytrer jeg meg i en rekke andre saker, også om temaer som kan ansees som kontroversielle. Jeg tenker det sender et tydelig signal om at Stavanger universitetssjukehus ønsker fagfolk som er synlige og tydelige i det offentlige rom, sier Østborg.

Smittevernoverlegene Jon Sundal og Lars Kåre Kleppe fikk formidlingsprisen i 2020.